【奪命登革熱】9歲男童赴菲律賓探親被蚊咬 兩周後變重症登革熱器官衰竭亡

本港近日天氣時晴時雨，潮濕天氣最容易滋生蚊蟲問題，經由蚊子傳播的登革熱病毒更加不容忽視。澳洲一名9歲男童上月與家人前往菲律賓探親，外遊期間遭到蚊子叮咬，突然全身感到不適，需要即時送院就醫，並確診為登革熱。男童在當地留醫兩星期後，病情持續惡化至重症登革熱（dengue shock syndrome），陸續出現頭痛、發燒、腹痛、嘔吐和流鼻血等徵狀，最終男童因器官衰竭，延至上月底不幸離世。

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綜合澳洲媒體報導，9歲男童普爾加達斯（Glenn Pulgadas）來自澳洲西部哈維小鎮，在澳洲就讀小學3年級。他本身是個充滿愛心、個性活潑的聰明孩子，臉上總是帶著笑容。普爾加達斯上月和父親格倫（Glenn）、母親瑞札（Ryza）前往菲律賓探訪親戚。但在8月12日被蚊子叮咬後，普爾加達斯突然感到全身不適，即時前往當地醫院就醫。

但在留院的兩周期間，普爾加達斯的身體狀況持續轉差，甚至有高燒、頭痛、腹痛、流鼻血和嘔吐等症狀，醫生證實他出現了又名「登革休克症候群」的「重症登革熱」，普爾加達斯在病發後入住加護病房，期間因器官衰竭，最終在8月25日不幸離世。

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據香港衛生防護中心網站顯示，登革熱是一種由登革熱病毒引起的急性傳染病，病毒經由蚊子傳播給人類，常見於熱帶及亞熱帶地區，例如在鄰近的多個東南亞國家。截至今年9月2日，本港今年共錄得6宗外地傳入登革熱個案，單是8月26日至9月1日期間，衞生防護中心已錄得3宗登革熱外地傳入個案，3名病人於潛伏期內分別曾到泰國、古巴和巴基斯坦。

登革熱病毒共有4種不同血清型，每一型都可引致登革熱及重症登革熱。登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。​​​​​​值得留意的是，有些人在感染登革熱病毒後，可以沒有明顯的病徵，或者只會有發熱等輕微病徵。而患者首次感染登革熱的病情一般都較輕，病癒後會對該血清型病毒產生終生免疫能力，但對其他三種血清型病毒只有部分和短暫的交叉免疫能力。假如隨後感染其他血清型的登革熱病毒時，出現重症登革熱的機會則相對較高。

「重症登革熱」是一種由登革熱所引起的併發症，病情比較嚴重，更可導致死亡。重症登革熱的患者初時會出現發高燒、面部發紅，以及與登革熱相關的一般病徵。高溫可持續長達一星期，體溫甚至可高達攝氏 41 度。



即睇重症登革熱患者會出現的一些預警症狀:

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登革熱殺到埋身，市民可以怎樣驅蚊，在戶外可怎樣防蚊？皮膚科專科醫生胡惠福早前接受TOPick訪問時表示，搔癢時切忌抓損皮膚，因會加細菌感染風險。若想即時紓緩痕癢感覺，他建議用這4種用品應急：冰凍毛巾或汽水、潤膚膏、肥皂水（番梘水）。

而在戶外活動，不少人也會帶備驅蚊劑，但市面上驅蚊產品琳瑯滿目，市民又該如何選擇？胡惠福醫生指，根據美國疾控中心的建議，有3種較有效的驅蚊成分： 避蚊胺（DEET） 埃卡瑞丁（Icaridin）／派卡瑞丁（picaridin） 茄紅素（甲基壬基酮，IBI-246）。這3種成分可阻擋昆蟲去感應人體呼出的二氧化碳、乳酸或其他揮發物，減少昆蟲接近人體皮膚。

此外，亦有人選用較天然的香茅油、檸檬桉油。 胡醫生提醒，選擇驅蚊產品時，要看其成分及濃度。其中，DEET是現時醫學上最有效的驅蚊成分。一般來說，濃度愈高，防蚊時間愈長，但與成效無直接關係。部份驅蚊成分對人體有影響，未必適合嬰幼兒使用。

5款較常用的驅蚊成分的分別、使用貼士：

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家居驅蚊防蚊方法

家中有蚊子或「小蚊滋」出沒，用肥皂水、天然驅蚊包，還是用滅蚊燈較好？TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法以供參考：

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責任編輯：羅嘉欣