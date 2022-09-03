【呢鋪開乜︰開壇】蘇民峰親揭細樓換豪宅攻略　破解坊間種種風水謬誤

由蘇民峰及4位後生仔女杜穎珊（Sandy）、倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）和陳國麟（Doniven）一起主持的《呢鋪開乜︰開壇》，前晚（1日）於J2播出第9集，今集主講「上車」，蘇師傅除公開置業貼士及時機，並拆解坊間種種風水謬誤。

向來投資有道的蘇民峰一直活躍於住宅及舖位市場，據估計手持物業價值逾億，獲封「風水樓神」。

最新影片推介：

眼見4位年青主持均視複式單位為Dream House，鍾情舊樓的蘇師傅即自揭曾以55.5萬港幣，購入位於佐敦道500多呎的舊樓單位，並以「細樓換大樓」由200呎「升呢」至2,000呎單位，又強調無論居屋或私樓、呎數大或小，最緊要「上咗車」先，之後再樓換樓。

【呢鋪開乜︰開壇】蘇民峰教如何分辨孤寒老闆 16歲做髮型師轉職睇風水身家逾億

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

2024年前適宜趁低吸納？

蘇師傅又提到香港由2024年起進入「九運」，有能力者可趁現在買樓，因2024年前行「八運」旺財旺丁，惟2024至2064年先後轉行「九運」及「一運」，雖無損財傷丁，但也不旺財旺丁：「總之每20年轉地運都會出現4、5年動盪期，上次轉地運係2004年，1998年開始衰到2003年，跟住2004年樓價話彈起就彈起，一路彈到2007、2008年。2019至2024年等於1998到2003年一樣。」

【呢鋪開乜】靠鼻相批杜穎珊逢賭必輸？ 蘇民峰教睇正偏財運賺第一桶金

破解坊間種種風水謬誤

蘇師傅更接二連三寸爆坊間多種風水謬誤，譬如家居風水，他指要轉地運只須換煮食爐或大門，再重新擇日入伙便可，根本毋須打穿屋頂曝曬3日：「如果你一生都冇打爛過人哋屋頂咁點知得？我日日做緊嗰套點解得呢，因為有次我幫朋友睇屋，佢聽風水師講將大門由左轉右邊開，一轉就衰到而家。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

至於有指「開放式廚房不利感情」，蘇師傅駁斥兩者沒關係，反而廚房門對廁所門、或大門對廚房門才影響伴侶感情。

在「觀眾來訊」環節，有觀眾自稱將棺材仔擺設放進公司櫃桶後、身邊同事好友連環發生不如意事，但蘇師傅卻認為唔關事，更自稱曾買棺材仔擺設作手信，寓意「升官發財」。

【呢鋪開乜︰開壇】倪嘉雯爆心儀男仕類型擺陣催桃花 蘇民峰話鹹濕有樣睇嘴唇藏密碼

下巴代表家

談到面相「下巴代表家」，原來下巴尖愛出街、闊則愛黐家，倪嘉雯自認下巴闊，並笑指自己最鍾意留喺屋企。蘇師傅又指下巴長痣代表家中可能會出現漏水或爆水渠等情況，杜穎珊被發現下巴有痣，眾人即追問她屋企「屎坑」有否漏水，十分搞笑。

至於「面無善痣」，原來面頰以外位置長痣均影響運程，更讓人意外的是脫痣與否均改變不了命運，只是影響美觀角度。