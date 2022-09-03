【飲水迷思】服藥應配足夠水量 食藥署：喝不夠水恐食道黏膜損傷

服用藥品除要留意正吃藥時間，還需搭配足夠的水分，以免藥品黏在喉嚨造成黏膜損傷。​台灣食藥署稱要搭配足夠的水，以免藥品黏在喉嚨造成黏膜損傷。

食藥署在facebook專頁「藥博士 正藥說」指出，許多藥物附著在食道上可能造成食道黏膜損傷，​其中以抗生素、非類固醇消炎止痛藥、雙磷酸鹽類藥物最為常見。​​

在人體食道中段，有來自支氣管、主動脈以及心房的外在壓力壓迫，是藥物最常發生黏著的位置，一旦服藥時配的水不夠多或是服藥完畢後立刻躺下，就有可能導致藥品黏在食道上，進而對黏膜造成傷害。​

帖文稱，藥物造成黏膜損傷的原因有以下4種：​

1. 溶解後pH值較低，造成局部性潰瘍，例如：去氧羥四環素(doxycycline)、克林達黴素(clindamycin)​

2. 食道狹窄或食道蠕動異常，影響藥物通過，增加食道與藥物的接觸時間，例如：奎尼丁(quinidine)導致的食道炎​

3. 化學性食道炎，常見於治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽類藥物(bisphosphonates)​

4. 破壞食道黏膜細胞保護屏障，如：非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)​。

若想避免藥物造成食道黏膜損傷，最好的方法就是服藥時「維持直立姿勢，並搭配足夠的水。」食藥署說明，一般建議至少要喝100毫升，若使用的藥物有較高食道黏膜潰瘍的風險，則至少搭配200毫升的水。此外，服藥後30分鐘內應避免躺下，以免發生胃食道逆流。

ket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣