【創科發展】張曼莉指會致力創造創科生態系統　勉年輕人將科研發展成專業

▲ 創新科技及工業局副局長張曼莉。（青科院提供）

香港青年科學院（青科院）早前舉辦「研知有你」工作坊，通過科學家分享會等活動，鼓勵學生踏上科研之路，共66名高中生參與，畢業禮今（3日）舉行，創新科技及工業局副局長張曼莉出席時表示，創新科技能推動世界發展，青年創科人才是關鍵，稱當局會致力創造「創科生態系統」，希望為香港帶來多元發展，亦鼓勵各行各業幫助年輕人，協助年輕人將科研興趣發展成專業。

同場的香港科技園公司行政總裁黃克強就表示，科研創新需要「落地」，例如轉化成商業用的產品，而科技園能夠提供充夠資源幫助學生科研創業。他提及，香港不少大學近年都致力培育科研入才，例如香港城市大學的「HK Tech 300」項目，通過提供資金鼓勵學生從事科研。

透過視像致辭的香港科學院創院院長的徐立之也指出，香港的「基礎研究」出色，在科技創新上有國際級的地位和優勢，能夠實現「香港所長、國家所需」，期望聚集大灣區及世界各地的創新及人力資源，推動香港科學及科技的研發，成為新的經濟動力；並鼓勵學生要打好紮實的科研基礎將來在「科技創新」上作出貢獻。

「研知有你」工作坊為高中生所設，透過安排以香港為基地的科學家與學生分享經驗，提升學生對科研的興趣，及早選修相關學科。有畢業學員稱，很多同學對科研感興趣，求學階段更需要擴闊科學知識，希望能了解更多創科產業，例如業界需要什麼人才，從而選擇適合自己的科技範疇。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰