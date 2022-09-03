【第五波疫情】今日新增10,426宗確診　基督教聯合醫院急診室護士快測陽性曾出席婚宴【不斷更新】

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（3日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日新增10,426宗確診個案，包括10,222宗本地個案及204宗輸入個案，另錄6宗離世個案。

【17:00】

劉家獻表示，現時共114名0至11歲患者在公立醫院留醫。

【16:57】

歐家榮表示Omicron BA.4或5個案穩步上升，預期接下來升勢會持續，而個案中有9成為BA.5，相信BA.5已經成為Omicron主流病毒，並會慢慢逐步取締其他Omicron變異病毒株，而BA.5傳染力比較強，也有免疫逃逸，料社區傳播會因而繼續增加，也會讓個案數字增多。

【16:55】

歐家榮早前據報確診，有記者追問是否屬實以及有沒有病症等，歐家榮表示多謝傳媒關心，但指疫情記者會時政府簡報會，不適合回應個人情況或個別個案。

【16:52】

歐家榮表示，現時疫情處於上升軌道，過去兩星期確診個案數字不斷上升，污水檢測中的社區個人人均病毒含量也持續上升，這些現象顯示疫情未有見頂跡象，預期短期內或會繼續上升，暫亦未能預測何時見頂，呼籲市民謹守防疫措施。

【16:48】

歐家榮表示，預料本地個案未來會維持高水平或上升，要市民盡快接種疫苗，無須等待新一代Omicron疫苗，以減少一旦感染出現重症風險。

【16:45】

病毒株佔比方面，懷疑涉及BA.4或5個案升至63.1%，BA.5佔55.5%，BA.4佔7.57%，BA 2.12.1佔5.6%，BA 2.2佔31.3%。

【16:40】

多10間院舍出現個案，涉9間安老院舍及1間殘疾人士院舍。此外有3間學校的個別班別需要停課，包括：

賽馬會體藝中學6A班15名學生中有3人確診，該班有12名學生曾在8月30日出席派對，其餘9人暫時檢測陰性，列密切接觸者需檢疫。

黃大仙聖文德書院6A班30名學生中有4個案

約克蒙特梭利國際幼稚園(元朗)，PM yellow班20名學生中，有1名教師及1名學生確診，另外PM tiger班15名學生中也有1名學生及1名教師染疫

【16:35】

基督教聯合醫院急診室1名護士，昨日快測陽性，院方接觸追蹤調查後發現，該護士曾經出席同部門同事的婚宴，同枱6餘下名急症室護士被列密切接觸者，稽徵服務沒有受影響。

此外，伊利沙伯醫院內科病房有4名62歲至93歲的男病人確診，他們均曾與轉院到九龍醫院後確診的另一名病人同病房，其中1名93歲患者情況危殆，其本身有自身疾病。

【16:30】

劉家獻表示，目前有2,739名病人留醫，其中396人為新增確診病人，新呈報16名病人情況危殆，14人情況嚴重，現時合共有61名危殆及51名嚴重病人，當中16名危殆病人正接受深切治療。另外多6名患者離世，涉及3男3女，年齡介乎77至94歲，其中3人未打齊3針疫苗，當中2人未曾接種過疫苗。死者包括：

77歲男士，本身有高血壓及血脂高，8月16日檢測陽性，醫管局兩日後與其聯絡，由其女兒聽電話並稱患者症狀輕微，只有輕微流鼻水和咳嗽，醫護建議患者到指定診所求醫，但患者女兒認為不需要，但到患者9月1日突然在家家昏迷不醒，救護員到場時患者也已沒有心跳，送院搶救後不治。

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記者：TOPick 港聞組