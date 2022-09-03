【死亡個案】再多6名患者死亡　歐家榮：疫情未有見頂跡象

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本港疫情似有反彈，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（3日）交代最新疫情。今日新增10,426宗確診，再多6名染疫者離世。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，現時仍有2739名患者仍留醫，再多16名病人情況危殆，需要深切治療。新增6宗死亡個案，分別為3男3女，年齡介乎77至94歲，有3人未完成疫苗接種。

他指出60歲以上的患者，即使沒有徵狀亦應服用抗新冠病毒口服藥物，如家人發現長者受感染，應盡早求醫，或預約遙距診症。

伊利沙伯醫院內科病房有4名介乎62至93歲男病人，先後確診新冠病毒，他們曾與一名染疫的病人同一病房，醫院正調查個案，有關病房已暫停探訪安排。

至於聯合醫院急症室護士昨日（2日）快測呈陽性，醫院調查後發現曾出席同一部門另一同事婚宴，同桌6名急症室護士列為密切接觸者。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，再多13宗院舍爆疫個案，涉及10間院舍。再多3間學校個別班級須停課，而懷疑BA.4或BA.5個案比例佔整體63.1%。

他表示疫情亦處於上升軌跡，過去兩周每日確診個案不斷上升，污水檢測亦顯示污水帶病毒量亦上升，疫情應該未有見頂跡象，料短期內仍會有上升趨勢，希望市民謹守防疫措施。

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責任編輯：伍瑋瑋