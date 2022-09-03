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【5區污水陽性】涉黃大仙彩雲邨及觀塘翠屏邨等　當局派29.5萬個快測包

社會 17:32 2022/09/03

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（資料圖片）

政府今（3日）表示，沙田區、黃大仙區、觀塘區、南區、屯門區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括：

  • 沙田區 — 欣安邨及利安邨
  • 黃大仙區 — 彩輝邨、彩雲（一）邨及彩雲（二）邨
  • 觀塘區 — 翠屏（南）邨、順利邨、廣田邨及啟田邨
  • 南區 — 田灣邨
  • 屯門區 — 寶田邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：TOPick 港聞組

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