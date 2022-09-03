【邊度都有外星人】外星人用愛與慈悲組「銀河聯盟」？　嘉賓Tecki嚇到鄭子誠+陸永要NG

由鄭子誠同陸永主持的《邊度都有外星人》逢周五晚於J2播出，上周首播請來「外星文明研究者」Tecki 擔任嘉賓，他自言目睹過200多架次不明飛行物體，又指科學家Tesla是來自金星的生物、他的發明都是來自外太空科技等話題，吸引不少觀眾收睇。

昨晚（9月2日）一集依然是Tecki任嘉賓，繼續講解外星生物在地球的活動。

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Tecki他在節目中提到，因為外星人存在於不同維度，所以在地球人眼中，只看到它們呈透明狀︰「就好似平時我哋睇靈體，佢哋生活喺四維空間，平時睇唔到，除非開咗天眼、松果體或者頻率啱先睇到。」

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他又指外星人有80多種甚至更多，有部份以人類熟悉的昆蟲狀態展現，他展示了蝴蝶形的外星人照片，陸永和鄭子誠看完後「吓」了一聲，Tecki解釋︰「可能佢哋星球比較細，生活環境唔需要咁大身體，設定咗迷你身體，亦有巨人族，好似復活島嘅頭像。」他又講到很多中國古代流傳的神話，就像女媧補天、伏羲等，其實都跟外星人有關。

而「最爆」的部份，就是Tecki指外星人都有好壞之分，好的一群組成「銀河聯盟」會幫助人類對抗壞的外星人，聽完兩位主持顯得有點迷茫，開始偏離他們的認知。

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未來預言

接著Tecki提到日本預言漫畫家Tatsuki 1999年的作品《我所看到的未來》，漫畫涉及15個預言，已應驗了13個，當中包括「311海嘯」、「戴妃之死」。

其中漫畫提到2021年8月21日富士山爆發，日本在毀滅邊緣的預言落空，Tecki指當中有緣機在內︰「2017年喺IG同網上，發現當時富士山頂經常出現UFO形狀的雲，其實係昴宿星人（又叫七姐妹星人）喺度轉化火山能量，阻止爆發，曾經有一段時間中國麗江都出現同類的雲，連美國宇航局都介入調查。」

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主持人Dead Air

講到這點陸永只是接了一句：「講緊舊雲嘅嘢，宇航局去調查喎」，鄭子誠只接了句「ok」，接著「dead air」了4秒後，鄭子誠爆笑說：「唔識答添」，要cut機再開始。

【邊度都有外星人】孖鄭子誠探討外星人傳聞 陸永盼見到UFO：我一次都沒見過

事實上昨晚Tecki所講的，完全顛覆眾人對外星生物的認知。當陸永問到：「點解外星人要保護地球人？佢哋有乜嘢着數？」Tecki用堅定的語氣話外星人是不求回報，本着的是「愛與慈悲」，希望可以感動人類。

他接著講起2012年原本是世界末日，當時美國太空總署公佈，太陽發生的沙塵暴可能會摧毀地球，最後當然平安渡過，幕後功臣是一班正義的外星人，他們穿梭太陽表面作修補。