【育兒教育】開學日流下男兒淚　Coffee為兒子打好語言基礎轉校

▲ 為Coffee同老公翟志榮想為囝囝打好語言基礎，所以於今年初，毅然轉讀了位於北角的蘇浙小學幼兒園。

林芊妤(Coffee)的3歲囝囝翟德彥(伯伯)，今年在蘇浙幼兒園升讀K2，在開學首日，Coffee送子上學，未出門口的伯伯沒有怕，但一入到課室竟然留了幾滴男兒淚，好可愛呀！

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Coffee的囝囝翟德彥(伯伯)，原本入讀屋企附近的綠茵英文國際幼稚園（日出康城分校），不過因為Coffee同老公翟志榮想為囝囝打好語言基礎，所以於今年初，毅然轉讀了位於北角的蘇浙小學幼兒園。

▲ 開學日，Coffee送囝囝到北角返學。(Facebook圖片)

開學當日，Coffee將囝囝可愛同怕醜的一刻，分享在社交平台，穿好整齊校服的伯伯，在家裡好古靈精怪準備返學，Coffee還寫道「出門口前佢喺屋企仲鬼咁囂張。」

點知去到新班房轉左新老師轉左新同學 佢開始有啲感觸啦 好內斂咁留咗幾滴男兒淚 Sorry實在太搞笑忍唔住影低咗

▲ Coffee囝囝翟德彥(伯伯)，一入到課室，見到啲同學、老師，甚至班房都轉晒，忍唔住流下男兒淚。(facebook圖片)

伯伯知道媽媽偷拍他，便著媽媽在課室外企陣先，Coffee一擰轉背，他又不捨得問「你走啦？」對於囝囝開學便流下幾滴男兒淚，Coffee向TOPick表示，囝囝轉了新班房、新老師同新同學，所以就有少少感觸，他見不到之前的朋友仔同埋之前好鍾意的老師，

「不過佢都係嗰一刻有少少，之後就已經熟習得好快，到第二日都已經冇再喊，佢都話鍾意個老師。」

而網友看到Coffee的開學帖，也異口同聲讚伯伯好可愛，「伯伯真係好可愛 男兒淚」、「伯伯好有反差萌 好可愛」，有網友留言指伯伯大個仔，仲喊，Coffee即回應該網友，「其實連大人都會有情緒都會有喊嘅時候，而小朋友喊都只係發洩自己內心嘅情緒，其實有咩問題呢？如果因為大個仔而唔可以再喊，咁應該會有抑鬱，每個人都應該要抒發自己嘅內心感覺，我唔覺得喊係一件幾咁羞恥嘅事？」

▲ 去年，Coffee老公翟志榮帶囝囝搭港鐵返學時，被途人拍下照片。(網上圖片)

Coffee補充表示，其實每個人的性格都不一樣，點解要同別人比較呢？

我細個完全唔喊 我大哥係一個喊包，咁又代表啲乜嘢？我連睇少少感動嘅電影都喊到豬頭咁，但係我覺得喊係一種正常嘅發洩渠道，你真係好叻呀！細個嘅時候唔喊俾啲掌聲你繼續唔好喊！

全日制學費全年近5萬4

伯伯現時入讀的蘇浙幼兒園，K1-K3分別設有本地的主流課程(23班)及國際班（8班)，本地課程會以普通話作為主要教學語言，而國際班則為幼稚園至小六學生提供英國制課程。學費方面，上、下班全年學費由$41,320至$73,390，而全日班學費約53,770元，小學主要推行活動教學，讓學生通過遊戲、實踐和活動，享受學習的樂趣。錢嘉樂的兩位女兒Alyssa和Kassidy也是該校學生。

▲ 伯伯未出門口返學時，充滿信心，精靈可愛。(Facebook圖片)

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責任編輯︰王明芳