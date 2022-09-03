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【隔離生活】港女入住啟德隔離營 3個鐘食匀早午兩餐應急藥物唔齊全

健康 17:29 2022/09/03

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本港新冠肺炎疫情持續反彈，單日確診數字再次過一萬宗。有女網民於確診翌日已獲安排入住剛投入運作的啟德檢疫中心（啟德方艙），連日分享營內環境設施、物資供應、營中膳食及生活點滴。她大讚營中膳食食物味道不錯，又驚訝伙食安排速度驚人，不足三個鐘已食勻早午兩餐，但唯獨應急藥物未見齊全，反映營內只派發止痛藥和喉糖，但卻沒有確診者最需要的消炎藥、止咳藥和止鼻水藥，獲其他網民教路向民安隊要藥，或透過遙距診症向醫生要求藥物，便可在翌日收到相關物資。

 

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有女網民於Facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」發帖，分享自己由確診至入住隔離營的經歷。她透露，自己在本周四（1日）確診，因家中有老有嫩，因此致電政府熱線要求安排入住檢疫中心自我隔離。詎料，翌日已獲安排入住設於啟德郵輪碼頭的「啟德檢疫中心」。

從事主分享情形可見，房間內有兩張單人床、冷氣機、電視機、獨立廁所浴室等，更有大量入營時派發的物資包括樽裝水、杯麵、梳打餅、紙包飲品等，與及一系列梳洗用品和防疫用品。

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從事主上載的膳食照片可見，有粟米肉粒飯、飽點點心、葡汁飯等，事主又笑言其中一日的早餐於早上10時派發，但未及下午1時已收到午餐，對隔離營的派飯效率感到驚訝。不少網民均認為啟德隔離營的伙食比竹篙灣好，更打趣說事主「返到屋企要減肥」、「食完做下運動消化下」。

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責任編輯：羅嘉欣

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