【雪卵時機】33歲陳靜將赴美雪卵 婦產科專科醫生解構雪卵黃金期

▲ (相片來源：dada facebook)

現年33歲的陳靜（Dada）感情事向來低調，她日前透露在港慶祝完中秋節後，將赴美遊學增值自己，兼會花6位數字去雪卵，為將來打算，「話晒而家自己年紀都唔細，始終有兩手準備會係好啲。」

Dada出席公開活動時表示，自己還是單身，現階段不想拍拖住，透露在港度過中秋節過後，翌日便會起程到美國逗留3個月遊學增值，更有感自己年紀不小，故此行將會順道去雪卵，為未來作打算，

今次花費都要成6位數字，係美國雪完，我可能再返香港再雪過都唔定。

女人40難生育？

婦產科專科醫生陳億仕指，很多女性35歲後才考慮生育問題，可是女性的生育能力於35歲後開始下降，原因是卵子的數量開始減少，以及卵子的質素亦開始下降，女士初經來潮時，體內約有40萬顆卵子，到了37歲，卵子數量只剩約2.5萬顆，因此高齡媽媽較難生育。

很多人誤會，以為經期來的時候每個月只排一粒卵子，但其實不是。年約30歲的女性每次來經兩邊卵巢加起來約排出10多顆卵子。但這10多顆在完全沒有藥物影響的情況下，只有1顆會跑到「終點」，其他的卵子會自然死亡。人工受孕的過程中，我們會要求女病人在月經期間，將排卵藥注射到體內。而醫生用藥的意義是將原本只有一顆可以發育的卵子，增加到其他排出的10多顆卵子都會發育。

雪卵及人工受孕的黃金期及費用？

陳億仕醫生指出，近年做人工受孕的夫婦增加，主要是香港人的結婚年齡延遲有關，導致很多女性35歲後才考慮生育問題。他指，現時在香港接受人工受孕療程約10萬元，未有計劃生育的女士可以先雪藏卵子留待日後用，雪卵每年的貯藏費約8,000港元，遇過最長的個案是雪卵10年後再用，而世界的紀錄更是雪卵20年後再用。

雪卵及人工受孕過程會否感痛楚？

現在新的排卵針針筒十分幼細，而排卵針不用在月經期間每天注射，只需打大約3到4針。而醫生在取卵的過程中會為病人麻醉，病人不會感痛楚。醫生會在手術中為病人取數粒或更多卵子，惟實際數量要按病人可排卵數目而定，病人可按需要雪藏卵子。為加強成孕機會，不少夫婦要求醫生放入2至3粒胚胎於母體，因此人工受孕多是雙胞胎或三胞胎。

責任編輯：羅嘉欣