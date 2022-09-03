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【中秋節】康文署3公園中秋節延長開放時間　一名看清相關安排

社會 18:09 2022/09/03

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（資料圖片）

下周六為中秋節，康文署今（3日）公佈轄下部分場地在中秋節期間的開放時間及特別安排，詳情如下：

維多利亞公園中央草坪（灣仔區）：周六及周日凌晨2時至5時暫停開放以進行清潔工作

佐敦谷公園（觀塘區）：周六開放時間延長兩小時，由上午5時至翌日凌晨1時；周日則延長開放半小時，由上午5時至晚上11時30分

愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚（東區）：周六開放時間延長半小時，由上午6時30分至晚上11時

牛池灣公園（黃大仙區）：周六開放時間延長一小時，由上午6時30分至午夜12時

康文署呼籲市民，在歡度中秋佳節之餘，必須遵守限制群組聚集的相關法例，同時切勿煲蠟或放孔明燈，並必須保持地方整齊清潔。

康文署又指，將調配人手，周五至周日在轄下場地，包括公園及公眾泳灘等加強巡邏，呼籲在場人士遵守有關禁止於公眾地方群組聚集及佩戴口罩的規例，對違規、亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。

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責任編輯：黃小冰

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