【政府牙科】6間牙科診所周一起推初步登記安排　免輪候街症排通宵

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衞生署今（3日）表示，為進一步便利市民接受非預約緊急牙科服務，將於下星期一起，轄下6間提供牙科街症服務的診所將推行「初步登記」安排，以盡量避免出現求診人士通宵排隊的情況。

其中堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、荃灣牙科診所、仁愛牙科診所及元朗政府合署牙科診所，周一起會於其提供牙科街症服務當天凌晨12時開始，為輪候人士初步登記個人資料及核對身份證明文件正本，每人只可登記1次。當登記人數已達到街症服務的派籌名額上限，職員便會停止。完成初步登記的人士無需繼續輪候，可即時離開診所，並於當天上午原定派籌時間返回相關診所正式取籌及進行登記。

而觀塘牙科診所和九龍城牙科診所則將分別於9月14日及15日起推行「初步登記」安排。

衞生署轄下的牙科診所主要服務對象為公務員或退休公務員及其合資格家屬。本港現時一般的牙科護理服務主要由私營界別和非政府機構提供，衞生署透過轄下其中11間政府牙科診所騰出特定時段為市民提供牙科街症，免費提供緊急牙科服務，包括治理急性牙患、處方藥物止痛、治理口腔膿腫和脫牙。

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責任編輯：黃小冰