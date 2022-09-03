【63處強制檢測】涉將軍澳峻瀅II、日出康城領凱等　東涌4廈污水陽性

▲ 政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求。（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處63個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有56個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在東涌、粉嶺及筲箕灣採集到檢測呈陽性的污水樣本，有7個指明地方被納入強制檢測公告。詳細公告及指定檢測日子，按此

56個指明地點納入強制檢測：

1. 鴨脷洲鴨脷洲邨利澤樓C2座

2. 粉嶺嘉福邨福安樓

3. 葵涌荔景紀律部隊宿舍2座

4. 將軍澳叠翠軒3座

5. 秀茂坪寶達邨達怡樓

6. 觀塘安泰邨豐泰樓

7. 葵涌荔欣苑荔林閣

8. 將軍澳厚德邨德澤樓

9. 藍田興田邨彩田樓

10. 將軍澳峻瀅 II 第1座

11. 將軍澳彩明苑彩榮閣

12. 鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

13. 屯門友愛邨愛禮樓

14. 沙田穗禾苑慶宏閣

15. 大圍美松苑康松閣

16. 沙田碩門邨瑞碩樓

17. 粉嶺景盛苑俊景閣

19. 馬鞍山錦泰苑錦興閣

20. 荃灣海濱花園海雲閣

21. 將軍澳厚德邨德康樓

22. 屯門新屯門中心2座

23. 荃灣麗城花園3期6座

24. 石硤尾石硤尾邨美禧樓

25. 將軍澳新都城1期3座

26. 牛頭角彩德邨彩義樓

27. 將軍澳日出康城領凱9座

28. 紅磡海濱南岸7座

29. 青衣長康邨康祥樓

30. 筲箕灣愛蝶灣5座

31. 屯門御半山2A及2B座

32. 九龍城啟晴邨悅晴樓

33. 大埔逸雅苑逸榮閣

34. 沙田小瀝源路72號海泓閣

35. 葵涌葵馥苑樂葵閣

36. 沙田沙角邨銀鷗樓B座

37. 大圍景田苑文心閣

38. 馬鞍山銀湖‧天峰1座

39. 天水圍嘉湖山莊賞湖居2座

40. 屯門良景邨良英樓

41. 藍田啟田邨啟信樓

42. 紅磡海濱南岸5座

43. 天水圍天盛苑盛坤閣

44. 屯門兆麟苑詠麟閣

45. 油塘鯉魚門邨鯉生樓

46. 何文田常樂街3號冠熹苑

47. 屯門新屯門中心8座

48. 青衣長宏邨宏勇樓

49. 天水圍天晴邨晴海樓

50. 青衣偉景花園4座

51. 大圍美田邨美秀樓

52. 九龍城德朗邨德琦樓

53. 鑽石山宏景花園2座

54. 馬鞍山恆安邨恆海樓

55. 沙田濱景花園5座

56. 大埔怡雅苑怡禮閣

7幢污水陽性呈陽性大廈

1. 東涌海堤灣畔5座

2. 粉嶺祥華邨祥順樓

3. 粉嶺祥華邨祥景樓

4. 筲箕灣愛東邨愛平樓

5. 東涌藍天海岸1座

6. 東涌藍天海岸2座

7. 東涌藍天海岸3座

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。



三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案則不需要接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

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責任編輯：伍瑋瑋