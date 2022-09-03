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【5歲男童死亡】母疑因管教問題施虐　涉事家庭屬綜合家庭服務中心個案

社會 20:52 2022/09/03

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警方指猝死男童懷疑被長期困在房內。（湯致遠攝）

今日（3日）凌晨零時許，警方接報一名5歲男童在報石硤尾街2號M一劏房單位内昏迷，送廣華醫院搶救後不治，男童母親亦一度情緒激動企圖跳樓，警方一度將案件列作求警協助案，今早將案件列謀殺案跟進，下午5時交代最新案情，指猝死5歲童有發展遲緩，其33歲母親懷孕5個月，亦有出現產後情緒問題，5歲童身上逾30處傷勢，在1月起已沒有求學，經常被人困在房內。【詳情即看：下一頁】。

社會福利署回覆傳媒查詢時指，涉事家庭為非政府機構營運的綜合家庭服務中心的個案，署方會繼續聯絡中心，並為涉事家庭提供適切援助。據了解，涉事家庭的另外兩名分別8歲及3歲的兒童已交由其親屬照顧。

勞工及福利局局長孫玉菡回應事件表示對慘劇深感難過，社署正全面配合警方深入跟進調查案件，並會繼續與相關非政府機構聯絡，支援有關家庭特別是兒童的福利需要，提供照顧安排及適切輔導，盡量減低事件對他們的身心影響。

他表示政府已加強保護兒童的工作，並與跨專業界別合作，務求及早識別、及早介入、及早支援。現時學前社工服務已恆常化，社工、學校及醫務人員等前線專業培訓亦已加強，下周二會親自主持社福界首場有關懷疑虐待兒童個案強制舉報規定建議的持份者諮詢會，進一步推展強制舉報規定的立法工作。

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責任編輯：伍瑋瑋

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