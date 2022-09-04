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【阿Mo傷勢】父親指頸椎神經95%不能完全復原　「每日視線都是冰冷天花板」

社會 01:30 2022/09/04

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舞蹈員阿Mo在意外後一直留醫深切治療病房。（阿Mo IG圖片）

人氣男團MIRROR紅館演唱會，7月28日舉行的第4場演出發生嚴重事故，舞台上方巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，至今仍留醫ICU，情況危殆。有教友轉發其父李盛林牧師的代禱信，最新內容令人難過，指經過中西醫評估，阿Mo頸椎神經95%不能完全復原，家人心痛原本活躍的兒子，每日只望著冰冷的天花板，將於下周嘗試針灸治療，盼有神蹟出現。

有教友（4日）轉發李啟言父親李盛林牧師的第六封代禱信，內容透露了不少阿Mo的病情，代禱信中先說出感恩事項，包括感恩事件屬「不幸中的萬幸」，「雖然重創，仍是活着，家人能一起在患難中同行」，又指意外令家人關係更為密切，啟言並對爸媽說不知道父母在他出生之前家庭往事，盼爸媽能對他訴說。

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信中希望教友代禱之事，主要有關於阿Mo的病情，提及在過去的一周，家人聽了醫生們對啟言病情的匯報，「心裡的確沉了一下，也感到在人看來已經快到盡頭」。

因為中西醫在事發後一個月的評估，指啟言頸椎神經95%都不能完全復原，家人「唯有盼神繼續醫治」，下周嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對的把握能完全康復，而且現時未能完全脫離呼吸機。

李啟言父親在信中亦說出作為父母的心痛，指每次探病站在啟言的床邊，夫婦及家人內心的辛酸難以形容，因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在床上，每天絕大部分的視線都是冰冷的天花板。

家庭發展基金總幹事羅乃萱（4日）在社交平台轉發最新代禱信。

信中亦提到希望啟言轉病房後可以適應睡眠，最後提及政府的調查，希望跨部門工作小組能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出適當的處理和跟進。

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責任編輯：伍瑋瑋

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