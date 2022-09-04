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【強檢公告】觀塘凱匯第3座有10人違強檢罰1萬　紅磡半島豪庭1座有4人罰1萬元

社會 12:18 2022/09/04

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政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【12:16】紅磡半島豪庭1座有4人被罰1萬元

紅磡半島豪庭1座有18人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中4人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:25】觀塘凱匯第3座10人被罰1萬元

觀塘凱匯第3座有15人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中10人發出了10,000元定額罰款通知書。

【09:23】馬鞍山錦豐苑錦蘭閣發現19宗陽性和4宗不確定

馬鞍山錦豐苑錦蘭閣約1,560名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現19宗陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪642戶，當中132戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組

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