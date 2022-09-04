【打擊罪行】紅磡檢獲疑武器及製造炸藥化學品　31歲男子被捕

▲ (警方提供)

警方在紅磡鶴園東街一個單位，檢獲一批懷疑可用作製造炸藥的化學品、煙火以及攻擊性武器，行動中一名31歲男子被捕。

九龍城警區重案組人員根據情報及經深入調查，上周五（2日）突擊搜查一個位於鶴園東街的單位，在該單位內檢獲約10公斤懷疑可用作製造炸藥的硝酸鹽和硫磺、300克懷疑低性能炸藥、5克懷疑延時保險絲、30支懷疑煙火及一批懷疑攻擊性武器，包括35枚嵌入鐵釘的膠喉管、3把刀、兩把斧頭、一枝棒球棒及兩枝木棒等。



單位內一名31歲姓文男子，涉嫌藏有攻擊性武器、製造或管有炸藥、違反《進出口（戰略物品）規例》及非法藏有煙花爆竹被捕。案件交由西九龍總區重案組跟進，被捕人現正被扣留調查。



警方重申，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第55條，任何人製造爆炸品，或明知而管有、保管或控制屬於爆炸品的任何物品（不論他是否知道該物品屬爆炸品），除非他能證明他是為了合法目的而製造、管有、保管或控制該爆炸品，否則即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年，而爆炸品則須予沒收。

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責任編輯：余思嵐

