【抗疫政策】外媒報道港府11月取消酒店隔離政策　盧寵茂批令人誤會港府抗疫有矛盾

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

據《彭博》引述知情人士報道，香港考慮在11月份結束酒店隔離政策，趕在一個全球銀行家峰會和一項國際橄欖球賽事之前。盧寵茂今日（4日）表示，報道引致讀者誤以為特區政府在抗疫上內部分裂及有矛盾，賠上了的不單是傳媒應有的專業精神，更可能影響特區政府抗疫施政。

盧寵茂在網誌指，作為其中一名抗疫主要問責官員必須予以澄清，由行政長官領導的問責團隊對整體抗疫政策一直都是目標一致的，會繼續根據疫情發展而調整個別措施，以達致精準抗疫。正如行政長官辦公室發言人回應，港府抗疫措施都是建基於以下5個原則，包括不躺平，持續控制確診數字，更好管理風險和提升應變能力，防止醫療系統超出負荷能、減重症和減死亡、保護高風險人士，包括「一老一幼」和長期病患者、以科學精準的方法識別不同風險級別人士以減低管控人數和管控範圍，容許最多的日常活動和涉及的人數，及平衡風險和經濟動力，在風險可控的情況下維護民生活動和香港的競爭力。

他又強調，內地新冠死亡比例，是每百萬人口有4宗，比例遠低於美國和英國，每百萬人口有約3000宗死亡；而美國民眾的平均預期壽命，亦由2019年的78.8歲跌至去年的76.1歲，是連續兩年下降，更跌至1996年以來新低，新冠疫情正是導致民眾壽命縮短的最主要原因。



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責任編輯：余思嵐