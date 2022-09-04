  • 31°C
香港時間 : 2022904日 (週日) 11:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫政策】外媒報道港府11月取消酒店隔離政策　盧寵茂批令人誤會港府抗疫有矛盾

社會 10:36 2022/09/04

分享：

分享：

熱門 過敏 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

據《彭博》引述知情人士報道，香港考慮在11月份結束酒店隔離政策，趕在一個全球銀行家峰會和一項國際橄欖球賽事之前。盧寵茂今日（4日）表示，報道引致讀者誤以為特區政府在抗疫上內部分裂及有矛盾，賠上了的不單是傳媒應有的專業精神，更可能影響特區政府抗疫施政。

盧寵茂在網誌指，作為其中一名抗疫主要問責官員必須予以澄清，由行政長官領導的問責團隊對整體抗疫政策一直都是目標一致的，會繼續根據疫情發展而調整個別措施，以達致精準抗疫。正如行政長官辦公室發言人回應，港府抗疫措施都是建基於以下5個原則，包括不躺平，持續控制確診數字，更好管理風險和提升應變能力，防止醫療系統超出負荷能、減重症和減死亡、保護高風險人士，包括「一老一幼」和長期病患者、以科學精準的方法識別不同風險級別人士以減低管控人數和管控範圍，容許最多的日常活動和涉及的人數，及平衡風險和經濟動力，在風險可控的情況下維護民生活動和香港的競爭力。

他又強調，內地新冠死亡比例，是每百萬人口有4宗，比例遠低於美國和英國，每百萬人口有約3000宗死亡；而美國民眾的平均預期壽命，亦由2019年的78.8歲跌至去年的76.1歲，是連續兩年下降，更跌至1996年以來新低，新冠疫情正是導致民眾壽命縮短的最主要原因。
 

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【阿Mo傷勢】父親指頸椎神經95%不能完全復原　「每日視線都是冰冷天花板」
今日 01:30
【阿Mo傷勢】父親指頸椎神經95%不能完全復原　「每日視線都是冰冷天花板」
【5歲男童死亡】深水埗5歲男童身有傷痕昏迷猝死　警再拘40歲女子
今日 10:04
【5歲男童死亡】深水埗5歲男童身有傷痕昏迷猝死　警再拘40歲女子
【封區檢測】馬鞍山錦豐苑錦蘭閣約1,560人受檢　發現19宗陽性和4宗不確定
今日 10:09
【封區檢測】馬鞍山錦豐苑錦蘭閣約1,560人受檢　發現19宗陽性和4宗不確定
【打擊罪行】紅磡檢獲疑武器及製造炸藥化學品　31歲男子被捕
今日 10:13
【打擊罪行】紅磡檢獲疑武器及製造炸藥化學品　31歲男子被捕

你可能感興趣

【阿Mo傷勢】父親指頸椎神經95%不能完全復原　「每日視線都是冰冷天花板」
今日 01:30
【阿Mo傷勢】父親指頸椎神經95%不能完全復原　「每日視線都是冰冷天花板」
【5歲男童死亡】深水埗5歲男童身有傷痕昏迷猝死　警再拘40歲女子
今日 10:04
【5歲男童死亡】深水埗5歲男童身有傷痕昏迷猝死　警再拘40歲女子
【封區檢測】馬鞍山錦豐苑錦蘭閣約1,560人受檢　發現19宗陽性和4宗不確定
今日 10:09
【封區檢測】馬鞍山錦豐苑錦蘭閣約1,560人受檢　發現19宗陽性和4宗不確定
欖球 長期病 香港 英國 美國 酒店 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兒童猝死】深水埗5歲男童身有傷痕昏迷猝死　警方改列謀殺案
09:57 2022/09/03
【兒童猝死】深水埗5歲男童身有傷痕昏迷猝死　警方改列謀殺案
【糞便顔色】醫生教從6種糞便顔色看健康　3種顏色恐是腸癌胰臟癌
17:23 2022/08/28
【糞便顔色】醫生教從6種糞便顔色看健康　3種顏色恐是腸癌胰臟癌
【阿Mo傷勢】父親指頸椎神經95%不能完全復原　「每日視線都是冰冷天花板」
今日 01:30
【阿Mo傷勢】父親指頸椎神經95%不能完全復原　「每日視線都是冰冷天花板」