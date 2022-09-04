【綠葉王】艾威自資6位數推出個人單曲《甘草》　圓歌手夢當「最年長樂壇新人」

雷霆881商業一台最新一集《星光背後》，主持人梁泰來邀綠葉王艾威任嘉賓。原名徐威信的艾威在17歲時參加TVB藝訓班入行，在10年前，年過50的他離巢轉投王維基HKTV跳出安全網。

今年63的他再突破自己，自資6位數字找來J.Arie雷深如作曲、沐木臣加自己填詞，featuring MastaMic合作推出首支個人單曲《甘草》變身今年「最年長樂壇新人」。

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▲ 《星光背後》主持人梁泰來（左）與艾威。

花掉積蓄助妻醫病

事業之外，在個人感情生活，艾威於1991年認識圈外太太Lisa，二人在2002年結婚。他們沒有子女，不過艾威自1997年起先後助養共28位兒童，他曾接受香港世界宣明訪問講及助養兒童時坦言，曾遇過生活困難的時候，但也從未考慮要放棄助養任何一名兒童：「如果因為家裡出現經濟問題，你會斷絕家中一個成員的糧食嗎？」

可是在2014年Lisa患子宮癌時，艾威更曾花掉百萬積蓄幫助太太醫病，不過這段18年夫妻關係最終難逃離婚結局。

▲ 艾威與前妻Lisa（中）。

不涉第三者

在節目中，艾威坦承2020年3月賣掉西貢村屋時已計劃了離婚，更加是由他主動先提出：「賣屋時已計劃好要行這一步，所以不是倉卒的決定，亦非一時衝動，因為兩年前我已年過60，真的不涉第三者！」

他續指：「其實問題存在很久，是兩個人步伐不一致。可以沉重些形容，是兩個人在一起時，我的孤獨感更加大。我有給過機會自己去嘗試挽救，對方無挽救，因為她並唔知情，亦根本不當時什麼一回事，甚至乎到今日，她仍然相信艾威仍喜歡她，終有一天會回到她身邊。」

▲ 艾威與愛犬。

關係反變好

問艾威是否先主動提出離婚，他說：「可以說我先提出，我說過如果我們之間一直有問題解決不了，就無謂再糾纏下去。因為時間越長感情越深，分開就越傷越痛，當時我61歲，會感受到自己年紀越大越走極端，其實我們一齊之後，我的脾氣越來越差，越控制不到自己，真的是我問題。現在分開了，反而我們會相安無事，脾氣反而變好。」

因了解而分開，所以艾威與前妻至今仍再見亦是朋友，前妻會幫艾威照顧愛犬，艾威亦會協助Lisa的生意，並問關係這麼好有否機會復合，艾威再說：「我真的不敢講，因為人的思想會時間轉變，但以我目前的狀態，我只會說不會。」

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