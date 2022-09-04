【阿Mo傷勢】楊潤雄：關注阿Mo狀況冀早日康復　小組正與業界商討防止危害從業員改善措施

▲ 文化體育及旅遊局局長出席更生先鋒領袖「青年國民教育系列︰尋根文化之旅」誓師儀式。(楊潤雄fb)

人氣男團MIRROR紅館演唱會，7月28日舉行的第4場演出發生嚴重事故，舞台上方巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，指經過中西醫評估，阿Mo頸椎神經95%不能完全復原，家人心痛原本活躍的兒子，每日只望著冰冷的天花板，將於下周嘗試針灸治療，盼有神蹟出現。詳情即看【下一頁】

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（4日）表示，一直以來關注舞蹈員的身體情況，希望他早日康復。事件調查方面，有勞工處及警方從法例上進行一些調查，這需要多些時間。康文署亦成立了一個小組，主要就技術問題找出原因，從而看看未來工作怎樣可以預防、減少或防止危害從業員安全的情況再次發生。所以幾方面工作也在進行中，康文署最近交代了署方與專家討論的技術原因，現時正與業界商討未來的改善措施。至於刑事調查，則需要有關執法部門慢慢做，因為刑事調查需要非常仔細，需要與許多人士見面，希望大家多給一點時間。

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責任編輯：余思嵐