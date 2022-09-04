【公屋上樓】父購入租置單位　港女除名欲再申請公屋怕失資格

▲ 一名女網民除名後欲再申請單人公屋。

公屋上樓是不少人的希望，近日有一名女網民在網上討論區發文，指自己早前從父親的公屋單位除名後，父親再透過租置計劃購入本身居住的單位。而女網民最近希望再以單人身份，申請輪候公屋，不清楚是否可行，因此在網上向其他網民發問求解。

最新影片：

該名女網民在「香港討論區」以《本人公屋除咗名 之後我阿爸透過租置計劃》為題發帖，指自己從公屋戶籍上已除名，她的爸爸其後透過「租者置其屋計劃」（租置計劃），購入本身的公屋單位。

而她最近就希望以單人身份再次申請公屋，並將爸爸的租置公屋住址作申請住址。惟由於她認為自己並非「認可住客家庭成員」，害怕此舉即是把「私下偷住」的情形告知房署，擔心申請會被拒絕，因而發文求助。點擊睇其他網民回應：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

而根據香港房屋委員會及房屋署資料顯示，申請公屋的人士如在各項資助自置居所計劃，例如但不限於：居者有其屋計劃/私人機構參建居屋計劃、重建置業計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃、自置居所貸款計劃和置業資助貸款計劃等的家庭成員，在取消其有關記錄後，只要符合公屋申請資格，便可即時遞交公屋申請表。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳