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【最新疫情】高永文：疫情流感化屬言之尚早　有國家躺平抗疫致疫情反覆

社會 11:55 2022/09/04

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(資料圖片)

本港昨日（3日）新增10,426宗確診個案。前食物及衞生局局長、行政會議成員高永文今日（4日）表示，假設新冠病毒會流感化是屬言之過早，現時不適合放鬆取消防疫措施。

高永文指，本港醫療體系瀕臨超負荷，公立醫院已有4成非緊急服務受影響，現時每日約3,000確診病人入院，亦有私家醫院病人希望轉到公立醫院治療，但延誤的情況出現，嚴重及危殆病人過去一個月內已上升三倍，認為不能漠視本港確診趨勢，疫情流感化屬言之尚早，不贊成提早解除防疫措施。

他稱，有指今個月疫情見頂或是參考外國有些地方爆發數據及模型，但希望當局再檢視本港及其他地方情況，會否存在不同因素，其他地方疫情模型可以參考，但本港情況及防疫措施跟其他地方不同，甚至有人認為其他國家抗疫很成功，因為他們採取「躺平」措施與病毒共存，加上當地有高的疫苗接種率，所以解除防疫措施，認為有些國家因此疫情非常反覆，其次會否有新病毒變異株在高傳播率同時，傳播性會否較現時更高，所以要充分考慮以上數據及各種因素。

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記者：余思嵐

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