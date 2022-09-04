【食用安全】黃大仙街坊超市買薄餅中伏　餅身灰黑嚴重發霉

▲ 黃大仙街坊超市買薄餅中伏，餅身灰黑嚴重發霉；網民嘲似普洱茶餅。

處理雪藏食物要小心，否則可能出現食安問題，影響健康。黃大仙有街坊日前在牛池灣一間超市購買了兩盒冷藏薄餅，結果回家拆開包裝驚見餅身嚴重發霉，狀甚恐怖。

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事主在Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發文並配圖表示，自己在牛池灣一間超市購買了兩盒冷藏薄餅，回家打開包裝發現薄餅餅身嚴重發霉至灰黑色，薄餅面料亦發白，似是不斷經解凍後再冷藏，質疑店家：「咁都賣得俾人？」

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事主續指，在店內購買時已發現超市內一排雪櫃疑似出現故障，滿地都是融水。而薄餅盒似臨時安置，歪斜放在雪櫃內，盒身皺皮；惟店員表示薄餅是當日新鮮到貨，事主才一次購入兩盒以享有優惠。誰知其中一盒如此般嚴重發霉，而另一個則是面料全跌落，事主並無留意是否有些微發霉情況，已經食用。

不少網民勸喻事主退貨處理， 點擊大圖看更多網民留言：

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雪櫃停電時食物儲存貼士

冷藏食物經不斷解凍後再重新冷藏，容易滋生細菌變壞。如家中雪櫃因停電導而無法製冷，食安中心提醒，要留意3點確保食物安全：

停電期間，記得要留意何時開始停電

避免打開雪櫃門；雪櫃同冰格門關緊，有助延長儲存食物的時間

停電4小時後，切勿以試吃來判斷食物能否安全食用，因為食物的味道或氣味未必會變壞

中心提醒，停電時不要打開雪櫃和冰格。細菌於攝氏4度至60度溫度範圍內會迅速生長，停電期間雪櫃和冰格不能以安全溫度儲存食物；而關緊雪櫃同冰格，有助延長維持適當儲存溫度嘅時間。雪櫃內的食物必須儲存於攝氏4度或以下，而冰格內的食品則必須儲存於攝氏零下18度或以下，才能抑制細菌及其他微生物的生長。

如果雪櫃和冰格門保持關閉，雪櫃可安全保存食物2至4小時。全滿的冰格可保存48小時；而半滿的冰格則可保存24小時。知道何時開始停電，即可判斷甚麼食物可供安全食用。如果不肯定易壞食物是否安全，應直接丟掉。

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責任編輯：羅嘉欣