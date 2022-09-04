【聲夢傳奇2】Sabrina帶病上陣感觸落淚　趙小婷黃洛妍合唱有驚喜

TVB節目《聲夢傳奇2》在昨晚（9月3日）播出第11集，由郭偉亮（Eric）率領的紅隊及陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊將進入第三輪團戰—合唱對戰。

合唱對戰共分6個回合進行，包括4個回合的導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊需淘汰兩個單位學員。

因之前兩連敗而被Foul剩5人的藍隊，雖然陷於苦戰，但藍隊最終竟大勝紅隊51：24，賽果讓人相當震撼！先講第一回合，Angel（劉詠彤）與布志綸（Alan）獻唱暗黑版《網絡安全隱患》，後者落力發掘女方黑暗面、成功將「Angel變「Devil」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

趙紫諾感觸落淚

而曾兩度跌入危險區的Angel，之前憑《讓一切隨風》的出色表現獲封「黑馬」；愈戰愈勇的Angel是次換上Wild爆全新形象，飆高音部分更唱功大爆發，贏評審大讚「最大進步學員」，資深音樂製作人伍仲衡及黃尚偉分別說：「之前你跳舞多、唱歌就麻麻地，我睇到你下咗好多苦功」、「你自己嘅風格已經走咗出嚟」結果Angel以18：7力壓紅隊的Sean（文佐匡）與泳兒（Vincy）的《愛如潮水》。

之前惹起關注的第二回合之戰，紅隊Sabrina（趙紫諾）與Gin Lee（李幸倪）《先哭為敬》最終以13比12險勝藍隊Maggie（趙頌宜）與林二汶（Eman）《忘記他》，賽前失聲的Sabrina獲Gin Lee及Eric大讚不容易，而她亦感觸得雙眼通紅。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

趙小婷黃洛妍合拍

之後，第三回合的學員合唱對戰部分，藍隊派出「夢幻組合」Pamela（趙小婷）與Janees（黃洛妍）合唱《依然》，同為唱得之人的JP組合，不但真假音轉換完美，二人聲線亦相當之夾。

網民亦紛紛留言指：「好靚和音！超驚艷！」、「一剛一柔完美組合，係實力的表演」、「超晒班」等，連Eman也大讚是「奧運級」，評審唱片總監周錫漢大讚二人起承轉合收放自如，更忍不住感嘆二人是「Genius（天才）」。

同為唱片總監的徐浩則謂：「真係無話可說，佢哋Take嗰啲Parts係好啱，而且啲Runs（轉音）同ad lib（即興）係一齊Push一齊收，唔淨係音準，係所有嘢Blend埋好好聽。」最後Pamela與Janees大比數21:4揮低紅隊的Jason（陳晉軒）＋Vivian（江廷慧）《小心地滑》。

最新影片推介：