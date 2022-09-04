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【鄉村防洪】新田蓄洪池浮式太陽能發電系統料每年可達3萬7千度電　颱風下表現良好

社會 12:33 2022/09/04

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(發展局局長網誌提供)

渠務署已完成27個鄉村防洪計劃，當中的新田鄉村防洪計劃覆蓋了7條低窪村落。發展局局長甯漢豪今日（4日）表示，新田蓄洪池浮式太陽能發電系統，在7月初颱風「暹芭」襲港時，在緊密監察系統情況，最終確認系統表現良好，更有信心考慮在其他蓄洪池安裝浮式太陽能發電系統。

甯漢豪在網誌指，新田鄉村防洪計劃的蓄洪池，池面面積約16400平方米，為鄉村防洪計劃中最大的蓄洪池，提供了合適的場地作為部門首個浮式太陽能發電系統的試點。該系統由70塊太陽能光伏板組成，預計每年發電量可達3萬7千度電。以淨發電量計算，新田蓄洪池浮式太陽能發電系統的產電量，足夠供應新田雨水泵房運作使用。

她又透露，工程團隊在設計和施工方面均遇到不少挑戰，涉及的力學大有乾坤，工程團隊需要考慮風力、雨量及水流等外在因素，一方面盡量減低每塊太陽能發電板的重量，令系統更容易浮起；另一方面要有足夠的拉力，避免系統在惡劣天氣下被強風吹起，偏離原本設計的位置，工程團隊要在現場「落石屎」製造錨定塊，以解決運輸物料的問題。

她亦稱，署方在蓄洪池內設置了一個生態浮島，為雀鳥提供歇息的地方，既豐富蓄洪池的生態環境，亦提升生物多樣性。

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責任編輯：余思嵐

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