【MIRROR演唱會】楊潤雄指分階段交代相關改善措施　憂新指引限制創新想法　

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MIRROR在7月28日假紅館舉行的演唱會嚴重意外發生至今一個月，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍在深切治療部留醫。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（4日）表示，正從三方面調查MIRROR演唱會事故，相信會分階段交代相關改善措施，應該不用等太久就有初步措施。

楊潤雄接受電視一個節目訪問時指，調查分三方面進行，分別為勞工處從勞工合約方面、警方從刑事罪行方面，以及康文署從場主責任方面調查，而文體局正著手處理改善和深化活動指引，強調康文署租場機制一直行之有效，過去沒有發生大型事故，但今次MIRROR紅館演唱會事故舞台設計越趨複雜，可能要提高要求，但是否要逐個工序列明，就要平衡會否令業界不能運作。

今天如果就著MIRROR事件的舞台，可能寫出一套很完整的指引出來，逐個項目去檢視，但是這一套套用於另一場景上，又是否完全適合呢？舞台譬如你有物件要吊下來時，是否需要說得仔細一點？這是一定的，但說得太仔細的時候，會否又限制了一些創新的想法

他又稱，租用人並非一定不可以懸吊高空，不過要提供更多資料證明百分百安全，業界也要平衡，考慮是否一定要在演出期間使用高空懸吊達到有關效果。

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責任編輯：余思嵐





