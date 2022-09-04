【阿Mo傷勢】李啟言長期戴頸箍後腦痛楚難眠　父親坦言：內心辛酸難以形容

MIRROR紅館演唱會意外事件距今已個多月，當中受重傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然留醫伊利沙伯醫院ICU。而阿Mo父親李盛林牧師每周向教友發代禱信，亦成為外間了解Mo近況的重要消息來源。

可是，在今日（9月4日）凌晨，李盛林牧師向教友發的第6封代禱信內，提及阿Mo近況稱：「聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能復原」。同時透露，將於下周嘗試針灸。

李盛林牧師表示，過去一周家人聽了醫生們對啟言病情的匯報，心裏的確沉了一下，同時透露，將於下周嘗試針灸，並表示盼香港政府成立的「跨部門工作小組」能作出適當的處理和跟進。

當中，李牧師描述指：「每次探病，站在啟言的床邊，夫婦及家人內心的幸酸難以形容，因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在床上，每天絕大都分的視線都是冰冷的天花板。」情況令人心痛。

此代禱信公開後，阿Mo及蘇芷晴（So Ching）的粉絲都表示難過，但同時紛紛留言打氣：「祈求天父繼續守護阿MO同家人」、「雖然有95%都不能完全復原，但還有5%，大家繼續為Mo So Ching打氣，祈禱，集氣」、「堅持信念，希望奇蹟來臨」、「就算只有1%，若神施恩拯救，又有合難？」、「95%不是100%相信神會眷顧MO LO C」

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李盛林牧師第6封代禱信全文：

李盛林牧師//啟言 代禱信 6 (20220904) 感恩： 1.不幸中的萬幸：雖然重創，仍是活著，家人能一起在患難中同行。 2.家人關係更為密切：彼此能開放訴說往事，啟言並對爸阿媽說不知道爸媽在他出生之前家庭往事，盼爸媽能對他訴說。 代禱：「我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，我就早已喪膽了， 要等候耶和華！當壯膽，堅固你的心！我再說，要等候耶和華！」（詩篇27:13-14） 1. 家人的心境：在過去的一週我們聽了醫生們對啟言病情的匯報，心裏的確沉了一下，也感到在人看來已經快到盡頭，唯詩篇27:13-14再一次鼓勵我們和啟言。 2. 頸椎神經：聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能完全復原，惟有望神繼續醫治。下週嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對的把握啟言能完全康復。 3. 無奈的視線：每次探病，站在啟言的床邊，夫婦及家人內心的辛酸難以形容，因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在床上，每天絕大都分的視線都是冰冷的天花板。 4. 睡眠適應：因新冠病毒肆虐，啟言須轉移到另一ICU病房，請為啟言對環境的適應能睡得好而禱告。另需要長期佩戴頸箍以致後腦感到痛楚影響睡眠。過度集中注意自己的呼吸也是其中的影響。 5. 仍未能完全脫離呼吸機。 6. 找出真相：為香港政府成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出適當的處理和跟進。

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