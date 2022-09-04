【高糖陷阱】網紅實測台式飲品高糖陷阱　無糖綠茶一杯含糖量達7.3克

▲ 網紅實測台式飲品高糖陷阱。

炎炎夏日，不少人都愛喝一杯透心涼的台式飲品解暑。市面上不少飲品店都可選擇糖分，但究竟選擇少糖甚至無糖是否就比較健康？長居台灣的美國女生崔璀璨（Tristan H.）最近就在YouTube拍片分享，實測從3間台式飲品店買入各種甜度的綠茶，發現聲稱「無糖」的綠茶最低仍含5.9克糖，而另一杯「無糖」綠茶含糖量，更高達7.3克。

最新影片：

崔璀璨在影片中表示，她很沉迷喝台式飲品，習慣喝半糖去冰，而過去曾長達6個月沒有喝水，只喝含糖飲品，後來甚至一度無法喝水，只要喝水就會覺得噁心。後來崔璀璨經網友提醒，她的飲食習慣很易引發糖尿病。

而她亦意識到問題，先後去到3間不同飲品店，並按甜度「無糖、微糖、半糖、少糖、全糖」分別購買了5杯綠茶，再按甜度計實測，結果卻有驚人發現：

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實測結果發現，3間飲品店的無糖綠茶仍含有糖分，分別是含有5.9克、6.6克及7.3克。至於其中一間飲品店的半糖綠茶，含糖量竟高達36.7克。

營養師「愛撥」在影片中指出，依美國心臟科學醫學會建議，每人每天攝取的含糖量不應多於20克。若經常攝取高糖，就可引致血流變慢，血液變得像糖漿一樣，增加罹患糖尿病、心臟病、腎臟病或癌症的機率。

【同場加映】各款台式飲品低卡之選及含糖量比拼：

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責任編輯：羅嘉欣