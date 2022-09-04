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【英勇救母】媽媽癲癇症發作泳池遇溺　10歲兒子秒速反應救母脫險

健康 14:43 2022/09/04

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媽媽癲癇症發作泳池遇溺，10歲仔秒速反應救母脫險。

癲癇症影響腦神經致全身痙攣，有可能威脅性命。日前在美國，一名媽媽在家中泳池游泳時突然癲癇發作遇溺，其10歲兒子在危急關頭秒速做出反應，跳水救回媽媽上岸；閉路電視將此感人全過程拍下，兒子獲激讚。

最新影片：

綜合外媒報道，美國女子羅莉 (Lori Keeney) 與10歲兒子 (Gavin Keeney) 日前在家中泳池游水，兒子加文先離開泳池準備回屋，不料本患有癲癇的媽媽突然發病，全身僵直、四肢抽搐、面部朝下溺於水中。加文聽到聲響後立即轉身跑到泳池查看，見媽媽此狀，立即跳入水中，將媽媽面部朝水面上托起，拼力將其帶到泳池邊樓梯，救回險遇溺身亡的媽媽。

家中閉路電視將此畫面全過程拍下。可見羅莉獲救時，上身仍捲曲在胸前，嘴巴張開；雙腿僵硬筆直。年僅10歲的加文力有不逮，最後只能一手扶梯，一手抱住媽媽將她靠在梯上。半分鐘後，住在隔壁的加文的外公洛威 (Stephen Lowe) 聞聲趕來，將外孫及女兒從泳池抱出。羅莉最終平安無事度過一劫，緩過氣後，一家人隨即相擁在一起，場面感人。

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閉路電視影片曝光後，加文冷靜英勇的救母行為，獲得一眾網民稱讚其勇敢、帥氣，是媽媽的「守護天使」。而羅莉事後表示，幸好兒子及時發現，她只是嗆了幾口泳池水。同時也指出，自己原本很猶豫是否要分享影片，因討厭讓人看到自己癲癇發作的樣子，也很擔心會受到責備。但她真心想感謝兒子，最終仍選擇分享影片，讓民眾一睹：「我的寶貝救了我一命！」，並稱兒子是她的「小英雄」。當地警局更在得悉此事後，向加文頒發「小英雄」獎，表揚加文勇敢救母事蹟。

曾救回險窒息的媽媽

羅莉又表示，這並非兒子第一次救回自己一命。在去年5月，羅莉在手術後吞咽困難，在家進食時突然鯁喉，加文便立即用對腹部衝擊的哈姆立克急救法 (Abdominal thrusts)，嘗試幫她吐出食物，同時打電話對外求助。媽媽表示，兒子年僅10歲，卻總面對生死關頭，冷靜地處理她的健康問題，令她既自責又欣慰，稱讚他「總是處理得很好」。

癲癇症常見症狀

根據本港醫管局的資料，癲癇症絕不等於精神科疾病，而是一種頗常見的腦神經系統疾病。這是由於腦神經細胞異常放電，因而引起陣發性的短暫大腦神經功能紊亂。

因應受影響的神經功能，患者會呈現不同的發病症狀，包括：全身痙攣、跌倒、咬舌、感覺麻木、發白日夢、目光呆滯、短暫記憶失常，胡言亂語或行動怪異等。

急救方法

若遇到癲癇症發作的人士，可參照醫管局所列的指引處理：

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責任編輯：羅嘉欣

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