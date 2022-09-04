【夫妻之道】太太賺錢愈來愈多　港男感在家地位愈來愈低

▲ 夫婦收入不同，形成雙方壓力。

「佢搵錢愈來愈多…我覺得我在家愈來愈冇地位…」k先生一面說一面搖頭輕嘆。

「點解咁覺得？」我問

「自從佢職位收入高了，對我態度愈來愈差…」k生說

筆者的婚姻輔導個案中久不久就會有類似的個案出現。

有時是男方單方面自己過不了，亦有些時候另一半亦確實表明不滿意男方收入較少。

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隨著時代的發展，女士的學歷、收入及社會地位愈見提升，但有些傳統想法「老公要擔起頭家」其實卻仍深埋我們的骨子裡。

就算老公願意主內，作為太太的又真的樂於「擔起頭家」這角色？

經濟上女尊男卑（特別在婚後）是一個男女雙方都難於向外啟齒的問題，試過有男士與朋友傾訴，最後卻被笑指「幸福」因為可以靠老婆而不用努力，甚至有人說要在他生日時送贈拖鞋。就算明知是戲言，內心仍感難受。

而亦有女士覺得丈夫能力不足，想坦言卻又擔心對方難以承受，久而久之亦萌生離婚念頭。

顯然離婚並非解決問題方法，這時最需要的是夫妻坦誠的溝通，彼此了解對方真實需要。

其實有時太太介懷的可能並非銀碼上的差距，而是丈夫是否上進、有否在自己有工作壓力時給予關懷。

而丈夫在意的則可能是生活上有否被尊重，例如作為太太的有否有意無意在他人面前數落丈夫？或者討論薪酬？

其實搵錢多少只少表面問題，最重要的是找出大家對將來的共同期望，共同努力。

在此與大家分享4個溝通要點：

1,勿在雙方長輩或孩子面前批評對方薪酬

2,勿說傷害性說話，如：都唔知點解會揀左你！你為屋企做過乜？

3,勿在朋友前數落對方

4,可以關心但不要經常與對方討論薪酬或工作方向

如果一段時間後關係仍持續惡化，可以尋求專業的婚姻輔導，讓專業的治療師協助大家了解根本問題。

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