【金像獎】馮皓揚讀TVB藝訓班1日退學　羊羊參演李施嬅監製電影《錄影歹》

今年7月，現年17歲的馮皓揚（羊羊）憑電影《媽媽的神奇小子》演「少年蘇樺偉」一角奪得第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」，首次提名即成功獲獎，演技可說十分厲害。

其實羊羊在去年9月已於個人IG宣布休學、當全職演員，而且在得獎前已報讀今年TVB藝員訓練班，並於當晚得獎後第2天開學。

當時羊羊更接受TVB娛樂新聞台主播訪問，表示：「我本身在說話方面是比較弱，希望糾正懶音、字正腔圓，是比較想注重。我也聽到課程除了演員發展，也想有一技之長，也可以讓我們先體驗一下，如果日後有興趣的話，校長也說是可以深造，那就希望睇下試多啲嘢。」

但不少網民表示羊羊的演技，隨時比訓練班當中部份導師更好，覺得他不用入讀TVB藝員訓練班。不過，原來他只上了一日藝員訓練班後已退學。

【金像獎2022】不阻兒子馮皓揚輟學追夢奪金像獎 馮媽媽：這人生是他自己的

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

退學不上藝訓班

不過，羊羊日前出席活動時表示當日參與完金像獎頒獎禮後，只睡1個小時就上首天藝訓班課，後來與公司商量後沒再繼續上課，謙稱日後會抱學習心態參與每次的演出。不過有指他覺得教學方式與其預期有落差，認為課程未必適合自己拓展演藝事業，故此退學。

事實羊羊已有新工作，而且更是進軍國際，參演改編自2001年荷李活電影《Tape》的新片《錄影歹》，該片由英國導演Bizhan Tong執導、李施嬅監製兼主演，他在片中飾演關智斌的少年版，電影在日前已開鏡。

最新影片推介：