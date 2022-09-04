【大腦殺手】29歲人妻按摩聞到腐臭味疑有隱情報警　突抽搐倒地驚揭患腦膠質瘤

▲ 29歲人妻按摩聞到腐臭味，疑有隱情報警，突然抽搐倒地，驚揭患上腦膠質瘤。

身體有現異常症狀，可能是意想不到的噩耗。內地日前有一名人妻，在按摩時聞到腐爛臭味，以為有隱情而報警。惟警方到場後，人妻卻突然抽搐暈倒，送院後醫生起初懷疑是癲癇症發作，其後才揭發人妻竟然身患3級腦膠質瘤。

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綜合內地媒體報道，一名去年剛結婚的29歲女子因工作關係，需長時間坐在電腦前，頸椎經常感到不舒服，因此喜歡去按摩。而在幾個月前，女子一邊按摩一邊看劇時，隱約聞到一股腐爛臭味。而女子之前光顧按摩店時，已聞過這股異味，惟當時沒有那麼強烈。她感到不對勁，懷疑按摩院內有隱情，於是當下決定報警。

在警方到場後，對按摩院進行檢查卻沒有發現任何異樣，於是就將女子帶回警局錄案。女子認為警員不專業，直指明明有濃烈臭味，卻質疑對方查不出任何情況。就在雙方爭執期間，女子突然臉色紫紺、眼球上竄、瞳孔放大，尖叫一聲後就倒地不起，並伴隨陣攣性抽動，遂馬上被送到醫院。

因為女子的症狀和癲癇相似，醫生初步懷疑她是癲癇發作。女子的丈夫表示，最近半年妻子總是喜歡唱歌，有時食飯食到一半又會唱歌；晚上準備睡覺時，前一刻有講有笑，下一刻會突然開始唱歌。同時，他又指妻子以前脾氣很好，現在變得喜怒無常，性格發生很大變化，有時早上起床還會頭痛，令他也懷疑妻子是否精神出錯。

醫生其後為女子進行電腦斷層掃描（CT Scan），結果發現了癲癇波，並且腦內有病變情形，很可能是膠質瘤；再進一步做磁力共振掃描，推測是3級膠質瘤，令丈夫悲慟不已。

解構6個腦瘤常見症狀

據報，腦膠質瘤又被稱為「大腦殺手」，是最常見的原發性顱內腫瘤，佔據所有中樞神經系統腫瘤的27%，佔惡性腫瘤的80%。

世界衛生組織將腦膠質瘤分型為4級，1、2級因為瘤細胞生長比較緩慢，威力小，且不怎麼影響生活，所以又稱「低級別膠質瘤」。而3、4級腦膠質瘤就很危險，因為生長速度快，被定義為高級別膠質瘤。

醫學界目前仍未找出引發腦膠質瘤的具體原因，推測可能與基因遺傳突變、家族史、電離輻射、長期接觸亞硝基化合物等化學物質等一些因素有關。

台灣長庚大學神經外科教授魏國珍曾在《健康2.0》頻道中，指出6個腦瘤常見症狀如下：

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魏國珍表示，腦瘤的症狀與腫瘤位置、大小與特性有關，不同位置可造成症狀不同。除了以上6項徵狀外，較特別的「腦下垂體腺瘤」雖然很小，但可能導致荷爾蒙異常而出現不孕症、巨人症等症狀。更可怕的是，腦瘤還可能伴隨癲癇發作，嚴重影響生活品質，是非常值得注意的神經學症狀。

至於上述提及的29歲女子，在確診前出現相關症狀，但身邊的人一直不以為然，甚至以為她是精神出問題，因而耽誤了最佳治療時機，已發展至晚期，無從治療。

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責任編輯：羅嘉欣