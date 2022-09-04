【最新疫情】曾祈殷：BA.5引起病徵嚴重持續時間較長　長者打針後不良反應少籲盡快接種

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。(資料圖片)

本港疫情反彈。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今日（4日）表示，Omicron BA.5變異病毒株傳播速度較BA.2快35%，且感染BA.5後症狀並非輕微，會出現高燒及喉嚨痛等症狀，病情持續期亦較長，所以不論無病徵或病徵輕微，均有機會出現長新冠後遺症，呼籲有病徵要盡快檢測、求醫以獲得口服藥，以減低死亡及重症風險。

病人醫護權益協進會今年8月初委托香港民意研究所進行研究，以網上問卷方式訪問664名60歲或以上長者，發現有12%受訪長者或其家人曾快測新冠病毒呈陽性而不呈報，47%人認為未來新冠病毒病徵會變得輕微，10%認為60至69歲人士及「三高」患者不是高危群組，36%未打齊三針長者傾向盡量拖延接種或不打針。

曾祈殷表示，逾50歲人士的扺抗力普遍下降，免疫反應保護較年輕人為遜色，多現疫苗衰退症情況，令各種感染機會增加，即使曾經確診亦有機會再中招。

長者一向會有疫苗衰退症，打完針免疫反應沒那麼強烈，無論對保護方面免疫反應沒那麼強烈，或者副作用方面都是沒那麼強烈，有些人打完疫苗後感覺手很痛、紅腫熱痛、發燒、很累、不能上班，但長者就很少

曾祈殷指，已成為主流的Omicron BA.5變異病毒株，在肺部細胞內的複製率比BA.2高34倍，預計疫情今個月內會見頂，憂慮長者低估BA.5威力。調查發現98%曾染疫的受訪長者曾出現至少一種長新冠徵狀，平均更出現3種長新冠徵狀，呼籲長者不要等待二價或新一代疫苗供港，盡快接種現有疫苗。

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責任編輯：余思嵐





