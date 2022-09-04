【第五波疫情】今日新增10,683宗確診　193宗輸入個案【不斷更新】

▲ 本地新冠疫情持續。(陳國峰攝)

新冠疫情持續，確診宗數破萬，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（4日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

今日新增10,683宗確診個案，包括10,490宗本地個案及193宗輸入個案，另錄8宗離世個案。

【16:56】

歐家榮認為，目前疫情趨勢不斷上升，特別是自8月中上升加快，由每日約2,000宗升至1萬宗，預計短期內會繼續維持上升，不同指標均顯示回復3月中的水平，暫時未見是「平台期」，呼籲市民不要鬆懈。BA5主流病毒，傳播性高，加快傳播鏈，不少早前確診的市民康復已逾3個月，免疫力逐步下降，應盡早接種新冠疫苗。

【16:54】

有調查顯示近半長者輕視新冠病毒，隱瞞疫情。李立業表示老人屬高危群組，及早治療及口服藥可減低死亡率8至9成，呼籲市民「唔好唔報」。

【16:50】

對於醫管局轄下的戴麟趾夫人普通科門診診所暫停夜間門診服務，李立業解釋是集中人手投入指定診所及遙距診症服務。

【16:45】

變異病毒株方面，BA.2.12.1 佔6.3%、BA.4/.5 佔64.4%；社區個案分布方面，BA.5 佔56.7%、BA.4 佔7.7%、BA.2.12.1 佔6.3%、BA.2.2 佔29.3%。

【16:42】

仁濟醫院內科病房出現群組感染，包括3位男病人，年介64至83歲，有一名員工確診，目前情況穩定，正接受隔離治療。3名病人跟早前確診的84歲男病人同病格，該病房停止探訪並進行消毒。

【16:40】

8間院舍新增共11名院友確診，45名院友成密切接觸者，沒有員工確診個案。詳情即看【下一頁】

【16:30】

李立業表示，2,793名病人留醫，新增356名新冠病人需要留醫，目前64名病人情況危殆，54人情況嚴重，18人在深切治療部留意。多8名患者離世，4男4女，年齡介乎59至102歲，其中3人未打齊3針疫苗，1人未曾接種過疫苗，4人是院舍院友。第五波疫情累計9,511宗死亡個案。

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記者：TOPick 港聞組