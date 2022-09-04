【開學壓力】子女開學帶來壓力　港媽頭痛再現：每天都有跟不完的功課

▲ 子女開學為家長帶來壓力。

今年暑假特別短，一眨眼就開學了。孩子面對新學年，老師變、同學變、班房變⋯⋯-事事都大變身，家長們要留意適應狀況，也要明白部份孩子會十分緊張焦慮，部份孩子則會特別興奮，兩者都會導致孩子的行為情緒表現反覆，家長們要有心理準備。

早預告 早準備

特別是年紀較少的孩子，預告是十分重要的。提前和孩子一起想像將來的學校、班房是怎麼樣，猜猜看誰會是新班主任、誰又會同班，這些想像練習讓孩子能預先建立好心理準備，亦能擴大孩子的彈性，較易於應對可能出現的轉變。如年紀較少的孩子，或是轉了學校的話，可以事先和孩子熟悉一下上學路線，試穿校服，收拾書包等等，做更多實景的預告式練習。

放慢節奏 共同面對

甫開學，最令人頭痛的莫過於一大堆通告、通訊、與老師聯絡、寫簿寫手冊、交費等事務。事務如此多，孩子少不免會漏一漏二，又或是解釋得不清又不楚。家長們須小心，這個情況下，孩子家長也緊張，家長們更要冷靜又平靜，慢慢處理。有時候孩子不是沒有聽清楚老師指示，而是指示太多，訊息超載，不時會「輕機」，有甩漏實屬正常，甚或乎，孩子是記得的，但尚未有能力快速清晰地表達清楚。這時候，給點時間和空間，孩子緩一緩，往往會發揮得更好。

與老師保持溝通 留意校網

如前面所言，不只對孩子而言，對家長來說，新學年新開始，訊息繁多，又需顧及孩子狀況，情況猶如打仗一般。這個時候，好戰友就十分重要了。孩子的老師往往是重要的合作伙伴，諸如澄清、確認事務性、資訊性事宜，又或是交流孩子在家在校的特別狀況，以便及早識別，及時應對等等，往往都能事半功倍地支撐着孩子的適應和成長。

鼓勵參與學校活動 建立朋輩圈子

讓孩子多參與學校活動，建立在校的圈子，認識更多的朋友，擴闊孩子的經驗，有助增加孩子的適應性。在校擁有自己的圈子十分重要，同輩的人際網絡往往亦是孩子的支援盟友。忘記抄手冊？除了校網，同學傳來一張圖，問題完美解決。忘了老師交代哪一天交功課？班上的whatsapp群組幫到你。

開學壓力不分家長孩子，雜務繁多，惟有慢慢來會更好。事前預備，過程互相支持，自會可以好好地適應，今年，自自然然就會有好開始，壓力自會消退無蹤。

標題經TOPick編輯修改，原題為「開學啦 壓力大 家長做咩好？」

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T