【死亡個案】多8名患者離世　6人未打3針疫苗

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（4日）出席疫情記者會。

李立業表示，公立醫院目前有2,793名病人留醫，其中356人為新增確診病人，新呈報8名病人情況危殆，9人情況嚴重，現時合共有64名危殆及54名嚴重病人，當中18名危殆病人正接受深切治療。另外多8名患者離世，涉及4男4女，年齡介乎59至102歲，其中6人未打齊3針疫苗，當中1人未曾接種過疫苗。死者包括：

5人離世和新冠有關：

92歲女病人，已打3針，是院舍院友，8月21日因進食差經東區醫院急症室入院。入院後8月27日確診，情況惡化9月3日離世。

81歲男病人，已打3針，有肺炎背景，8月18日因咳嗽經伊利沙伯醫院急症室入院，同日因血含氧量低到指定診所求醫，X光有肺炎。入院時核酸陽性，在8月13日快測亦已陽性。之後他在伊利沙伯醫院情況穩定，8月23日轉往黃大仙醫院，但情況惡化，9月3日離世。

82歲男病人，無打針，是院舍院友，有冠心病及心房顫動，9月1日因氣促、喉嚨痛經東區醫院急症室入院，核酸及快測皆呈陽性。他本在小西灣隔離中心留醫，入院後情況轉差，9月3日下午離世。

93歲男病人，已打2針，有腦退化及心房顫動，8月26日因氣促、血含氧量低經律敦治醫院急症室入院。4日前快測陽性，X光有肺炎，入內科後9月3日病情惡化，心臟休克，在夜晚離世。

102歲女病人，有腦退化，是院舍院友。8月24日因發燒及血含氧量低經仁濟醫院入院，核酸陽性。X光有肺炎。情況陸續轉差，9月3日離世。

3人離世和新冠無直接關係：

73歲男病人，已打2針，因腰骨痛、雙腿無力、發燒經天水圍急症室入院。其後發現其肚大動脈有塞，進行手術，但最後仍不治。

93歲男病人，8月26日經瑪嘉烈醫院急症室入院，之後轉送到北大嶼山醫院香港感染控制中心，但隨後因血壓低和血色素低，回到瑪嘉烈醫院，離世相信與內出血情況有關。

59歲女病人，有末期乳癌、腎衰竭，8月29日因腫瘤情況差入院。入院發現陽性，但隨後因為她癌症惡化，9月3日離世。

此外，仁濟醫院內科病房多3名年齡介乎64至83歲男病人及1名護士確診，3名男病人和早前確診的84歲男病人屬同一病格。3名病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停探訪安排。

李立業指，院舍每日情況不同，今日8個離世個中有4人來自院舍，並不代表死亡與院舍有直接關係。他指出大部分離世個案是長者，無論是住在家居或院舍都有較多疾病背景，都是高風險人士，唯一和死亡有關的是他們的接種率。他呼籲長者盡快接種。

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記者：黃穎津