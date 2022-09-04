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民建聯今出訪東盟5國說好香港故事　機場巧遇CY乘機爭取與內地通關

政治 16:31 2022/09/04

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民建聯今日兵分三路出訪東盟5國，包括印尼、馬來西亞及新加坡、越南及泰國。（陳克勤Facebook）

民建聯今日兵分三路出訪東盟5國，該黨主席李慧琼在社交網站指，訪問期間會拜訪當地商會、華商港商、專業團體等，加深交流和宣傳香港的發展成績，為國家和香港說好故事。

李慧琼負責帶領的印尼團，團友還包括5名立法會議員黃英豪、葛珮帆、梁熙、李世榮、顏汶羽。

她指出，東盟和國家的關係密切，更是宣揚香港作為大灣區平台的良機，形容是次東盟外訪團使命重大，興奮之餘絲毫不敢鬆懈，希望一行人所到之處、所接觸到的人，都能感受我們的熱情，為國家和香港留好印象。

李慧琼一行人巧遇正要前往北京的梁振英，乘機向對方提出與內地「通關」的訴求。（李慧琼Facebook）

她又透露，一行人在機場等候上機前往雅加達時，巧遇正要前往北京的全國政協副主席梁振英，乘機向對方提出與內地「通關」的訴求，包括落實「逆向隔離」、增加入境內地配額等。

另一團就會去越南及泰國，由副主席陳克勤帶領，同行的還有立法會議員周浩鼎、陳恒鑌、何俊賢和郭玲麗。

陳克勤帶領周浩鼎、陳恒鑌、何俊賢和郭玲麗，出訪越南及泰國。（陳克勤Facebook）

與大多數市民一樣，不少議員都因為防疫措施，過去兩年多未有離港。陳克勤在社交網站，亦難掩喜悅：「出發！久違了的機場！」

至於最後一團則由副主席陳勇帶領，前往馬來西亞和新加坡，團員包括前民政事務局局長徐英偉，以及立法會議員陳學鋒、劉國勳和林琳。

陳勇帶領徐英偉、陳學鋒、劉國勳和林琳，前往馬來西亞和新加坡。（陳勇提供）

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撰文 : 傅流螢

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