【院舍爆疫】多8間院舍呈報個案 共涉11院友
社會 16:42 2022/09/04
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（4日）出席疫情記者會。
歐家榮表示，多8間院舍呈報個案，包括7間安老院，涉及10院友；1間殘疾院舍，涉及1名院友。8間院舍共有45名院友被列為密切接觸者。
7間安老院舍包括：
- 黃大仙港泰護老中心；1名院友確診
- 觀塘中信護老院；1名院友確診
- 南區耆康會何善衡夫人敬老院；1名院友確診
- 北區東華三院方王換娣安老院；2名院友確診
- 荃灣香港菩提學會主辦佛教菩提護理安老院；2名院友確診
- 沙田香港聖公會米毛劍英長者之家；2名院友確診
- 荃灣明愛賽馬會恩暉苑；1名院友確診
1間殘疾院舍：
- 北區匡智粉嶺綜合復康中心；1名院友確診
【TOPick診症室】椎間盤問題或影響日常細微動作 骨科醫生拆解不同徵狀成因
【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津