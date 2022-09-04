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【院舍爆疫】多8間院舍呈報個案　共涉11院友

社會 16:42 2022/09/04

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（黃建輝攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（4日）出席疫情記者會。

歐家榮表示，多8間院舍呈報個案，包括7間安老院，涉及10院友；1間殘疾院舍，涉及1名院友。8間院舍共有45名院友被列為密切接觸者。

7間安老院舍包括：

  • 黃大仙港泰護老中心；1名院友確診
  • 觀塘中信護老院；1名院友確診
  • 南區耆康會何善衡夫人敬老院；1名院友確診
  • 北區東華三院方王換娣安老院；2名院友確診
  • 荃灣香港菩提學會主辦佛教菩提護理安老院；2名院友確診
  • 沙田香港聖公會米毛劍英長者之家；2名院友確診
  • 荃灣明愛賽馬會恩暉苑；1名院友確診

1間殘疾院舍：

  • 北區匡智粉嶺綜合復康中心；1名院友確診

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記者：黃穎津

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