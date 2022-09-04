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【3區污水陽性】涉將軍澳日出康城及深水埗宇晴軒等多個屋苑　派26萬個快測包

社會 16:34 2022/09/04

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(譚以諾攝)

政府今日（4日）表示，西貢、東區及深水埗污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約26萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試

西貢區 — 日出康城

東區 — 杏花園、富景花園及藍灣半島

深水埗區 — 宇晴軒、昇悅居及泓景臺

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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