【明日戰記x闔家辣】古仔三姑齊謝票互相支持　吳君如指古天樂：你就是港版Marvel　　

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導，劉青雲、劉嘉玲領銜主演的電影《明日戰記》，上畫10日票房已破4000萬元，另一由吳君如監製兼演出，鄭晉軒（Coba）執導，鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）主演的《闔家辣》亦衝破3333萬票房。

昨晚（9月3日），《明日戰記》聯同《闔家辣》一同進行謝票，《明日戰記》團隊包括有總監製古天樂、姜皓文、胡子彤、羅浩銘加上《闔家辣》的吳君如和導演Coba出動，眾人出場令現場影迷興奮。

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君如錯過演《明日戰記》

古天樂一登場，影迷不斷歡呼並大叫多謝，以感謝古仔為香港電影跨出一大步，寫下新一章里程碑，古仔：「多謝大家，想跟大家透露原定在醫院拿止血針時突然被瀨尿蝦攻擊，後來撿到兔仔時本身有一段戲，是個媽媽叫我要好好照顧她的女兒，可惜她太忙沒演，今天終於邀請到三姑來了。」

君如登場再度炒熱氣氛，她又向古仔說：「你有冇搞錯，我有拍這套戲，我就是『窮奇』。大家好我是《明日戰記》第二集女主角。」古仔亦十分同意，君如繼續跟影迷互動，呼籲大家要睇夠50次。導演Coba更笑指希望《闔家辣》追上7億票房之餘，《明日戰記》則衝上25億。

姜皓文對於《明日戰記》上晝短短兩周有如此佳績，致謝稱：「除講多謝都不知說甚麼好，辛苦大家。」胡子彤亦表示：「希望大家睇完戲會同身邊朋友介紹《明日戰記》是套好看的電影，香港絕對有能力製作出好的電影，多謝大家。」

及後，古仔回應現場影迷提問製作《明日戰記》的契機，誠懇地說：「首先我們沒有做過，所以試一次，雖然過程很辛苦，希望下次做得更加好，始終每件事都要不斷學習才能進步，希望大家支持。」並再補充指，製作科幻片是一種文化，要逐步進行，此時君如補充：「你就是港版Marvel。」

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近距離接觸觀眾

此外，影迷對於《明日戰記》的刪減片段相當感興趣，古仔轉數極快提到大家可支持《闔家辣》，因為《闔家辣》片尾會有大放笑彈的絕密片段放送。

而在《闔家辣》謝票時，君如跟與影迷極近距離接觸，坐於影迷中間一同觀賞，又準備「粉絲」作小禮物送給大家，非常貼心。完成謝票後，影迷都相當興奮，上前跟古仔、君如求簽名和合照，更有影迷為古仔送上禮物，並且感謝他的付出。

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