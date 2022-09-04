【國民教育】首屆青少年升國旗比賽今舉行　鄧炳強：升旗儀式是國民教育重要部分　

▲ 香港青少年軍總會與希望種子合辦香港青少年升國旗儀式比賽。（梁偉榮攝）

香港青少年軍總會與希望種子今（4日）合辦首屆香港青少年升國旗儀式比賽，共30間學校參賽，中學組及小學組冠軍分別為裘錦秋中學（元朗）及保良局陳南昌夫人小學。保安局局長鄧炳強說，升旗儀式是從小推動國民教育的其中一個重要部分，認為透過訓練及比賽，同學可進一步認識國旗及國歌意義。

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升國旗儀式比賽共有12間小學、16間中學及兩間大學的升旗隊伍參與，評審按評隊伍的服飾儀容、進退場隊列、準備及升旗動作等評分。小學組首三名依次為保良局陳南昌夫人小學、保良局陸慶濤小學及保良局莊啟程第二小學；中學組首3名則依次為：裘錦秋中學（元朗）、救世軍卜維廉中學及創知中學。大專組第1及2名分別為嶺大及浸大。

獲得小學組冠軍、陳南昌夫人小學的小六生袁同學認為，透過參加升旗隊加深對國家認識，亦加強了愛國之心：「企係國旗下有好強烈嘅歸屬感。」中學組冠軍、於元朗裘錦秋中學讀中二的朱同學則形容，參加升旗隊很有國民意義，認為從中認識到國旗的重要性。他指，暑假期間每周都會抽時間練習，由早上8點練到下午5點。

保安局局長鄧炳強出席頒獎典禮致辭，他說，港府非常注重與各界合作推廣國民教育，又說升旗儀式是從小推動國民教育的其中一個重要部分，認為透過訓練及比賽，同學可進一步認識國旗及國歌意義、國家自強不息的精神。鄧炳強又說，作為國家一分子，未來掌握在青少年手中，他們在實現國家富強、民族復興中有不可推卸的責任，鼓勵學生要繼續認識國家，並把握國家「十四五」規劃及大灣區的機遇。

▲ 保安局局長鄧炳強。（梁偉榮攝）

主辦機構「希望種子」主席何永強說，希望透過比賽讓學生更瞭解國家及香港，並加強其國民身份認同，及培養年青人愛國愛港情懷。他指，現今年青人的國家意識非常薄弱，對國家疏離感強，認為如不能解決年青人思想問題，日後無法穩定本港政治發展：「香港的問題根本是青少年問題，青少年思想將決定香港未來。」

何永強透露，下月底將開辦的全港首間「國民教育學院」，參照教育局2011年推出的德育及國民教育科課程指引，再由退休校長及專業人士更新內容，學習範疇涉中國現今發展、歷史文化等。學院首階段將招收中學生，名額及費用待定。他指，課程以有系統、生動的方式教導，希望讓學生更全面了解國家。

▲ 小學及中學組冠軍。（梁偉榮攝）

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記者：黃悅晴