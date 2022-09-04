盧寵茂引《延禧攻略》喻彭博報道　批達到編劇目的便成功

▲ 宮廷內鬥劇集《延禧攻略》數年前在內地熱播。（網上圖片）

日前外媒《彭博》引述知情人士稱，特首李家超傾向11月取消入境人士酒店隔離措施，但醫務衞生局局長盧寵茂卻希望收緊防疫措施。被報道的主角之一盧寵茂，今天狠評報道猶如數年前內地熱播的宮廷內鬥劇集《延禧攻略》，達到編劇目的則成功 。

本港檢疫隔離措施一向備受關注，《彭博》日前的報道涉及添馬總部的情況，當中更提及政府就此內部意見出現分歧，盧寵茂今日特意撰文反駁，稱報道令他聯想到以清代乾隆時期妃嬪勾心鬥角為主題的劇集《延禧攻略》，暗示報道失實︰「歷史上是否真有其人其事，並不重要，反正就是電視劇劇本，觀眾喜歡看而成為熱播，又或能達到編劇的目的，便是成功了。」

他特別引用佛語︰「來說是非者，便是是非人」，直指報道吸引的「觀眾」的確是不少，但引致讀者誤以為特區政府在抗疫上，內部分裂及有矛盾，賠上了的不單是傳媒應有的專業精神，更可能影響特區政府抗疫施政，強調自己作為其中一名抗疫主要問責官員，必須予以澄清。

盧寵茂又謂，內文大篇幅引用「知情人士」內幕消息， 繪形繪聲儼如親歷其境，惟這些提供消息的所謂「知情人士」， 名字除了有「the people」（那些人）就只有「the person」 （那人），內幕消息是否屬實，似乎並不重要，令各大本地傳媒廣泛轉載報道，儼如真有其事。他於文末特別提及，秉持準確數據客觀報道，不傳播是非是傳媒專業基礎，否則只會失去得來不易的公信力。

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