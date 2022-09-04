【家居裝修】40年公屋大改造　兄弟工餘親手為父母打造安樂居

▲ 兄弟工餘親手為父母打造安樂居。

香港地少人多，如何將有限的生活空間打造成安樂居，對不少人來說都是挑戰。最近有網民就分享，利用工餘時間為父母改造居住了40年的公屋單位，不僅清理老家的雜物，也貼上牆紙，令單位看來煥然一新。

最新影片：

據Facebook群組「家居裝修分享谷」，有網民表示，與兄弟為從未裝修過、入伙40多年的公屋單位翻新，只是「希望兩個老人家住得開心啦」：

幾個傻仔決定扮空間改造王，搵萬能嘅淘寶幫手，憑住每個星期六日，唔洗番工嘅的日子番去老家，東整整、西整整，雖然唔係專業，亦都唔太完美，但都總算可以接受囉….

點擊睇改造前後對比圖：

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不少網民都大讚發帖者有孝心，有網民就問事主是否自行鋪上牆磚，獲回覆稱「只係貼咗牆紙」；亦有網民溫馨提醒事主：「電視只要裝視線水平過5-10cm內，你太高會傷頸骨。」、「有孝心，抵讚! 一個小建議：床上最好唔好裝吊櫃，有點不安全，老人家攞野擺野亦不方便，風水來說亦對健康不好」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣