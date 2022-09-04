【愛要及時】港媽猝逝前給放工後的兒子留飯　兒子按指示加熱飯菜吃下淚崩

▲ 港媽猝逝前，給放工後的兒子留飯。

愛要及時，近日「泰記壽紙——遺體及遺宅整理服務隊」成員明泰在Facebook專頁分享了一次經歷，遇上一位港男阿強（化名）。阿強的媽媽每晚都會為他準備晚餐，等他收工後回家翻熱食物來吃。直到一天，阿強回家後，發現媽媽竟倒地不起……

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以下為轉載全文：

以下真實案例經由家屬允許，希望你們看過故事後能夠有確實的反思。

各位都市人，你們有多少時間能夠回家食飯？

或者各位正值年輕的朋友，你們又有多少時間選擇回家吃飯？

你有想過一天，家中已經沒有人在為你煮飯，留飯給你的感受是如何。

很記得最近一次遺物處理，我們去了案發現場的單位，單位除了輕微的異味之外，都十分乾淨整潔。但就是一碗隔夜飯，令我留下眼淚。

委托人強（化名）本身是一名年輕的父親，但隨着社會大環境，經濟未如理想的情況底下，暫時未能和太太女兒負擔原有物業，因此暫時各自回老家暫住，減少原有的開支。

強是一名孝順的人，亦是一名很堅強的父親。

他經常掛在嘴邊的馬死落地行，一日打三至四份工作，累了，便在工作與工作之間在巴士上睡覺，亦與唯一的母親同住。

然而這個世界就是這樣開玩笑，週日阿強一早去了上班，直至去到第二天早上才回家，開門赫然發現母親倒地不起，身體已經浮上一些血紅色的斑，而且身體僵硬。

強哭着報警，最後救護員沒有把母親送往醫院，而是由黑箱車接走母親。於是阿強忍悲痛，致電了我，並希望我們能夠協助整理母親的遺物。

當我們到強和母親的家中，其實還算是簡潔有條理的，是一個典型的母親在家中打理家頭細務的環境。於是我們便很快展開我們的清潔工作

當我去到尋找雪櫃檢查的時候，發現原來一邊有一個玻璃俠以及一個小湯壼，上面有一張字條，大概是叫阿強放工後把飯餸加熱，並且使用小蒸鍋，把湯燉返好，並不要使用微波爐，無益等等的字句。

我馬上叫強去看一看，並詢問他的意願如何處理。

「我食，媽咪我返嚟食飯。」阿強此刻的淚水以及哭腔的聲音，如海嘯般爆發，並四肢無力靠邊蹲坐。

於是強把這些飯菜根據紙條的指示加熱，在雜亂的環境中流着眼淚把飯餸都吃。

很記得強把飯餸放進口之後，忍不住大聲叫了一聲

「媽！」

之後便情緒非常激動，痛哭流淚，進食亦非常困難

我望住強絕望，傷痛的樣子。我自己亦都雙眼通紅。

阿強的妻子更深深的把強抱緊。

後來阿強告訴我，他真的很想念媽媽。

直至到成為別人的父母才知道原來是多麼的難過，責任是多麼的大。

各位在座的你們，在成長以及拼搏的時候，其實一直錯失了很多的東西，珍惜與不同的人與愛自己的人相處的時間。

如果能力許可的話，不如今晚早一些回家，陪陪那些渴望見你的家人，好嗎？

*故事內容經過修飾調整，並獲得事主同意發佈

文章獲明泰授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為「隔夜飯」