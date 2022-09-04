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【減肥大作戰】暴飲暴食逾千日曾肥到200磅　24歲網紅靠斷食法變身肌肉男神

健康 18:06 2022/09/04

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暴飲暴食逾千日曾肥到200磅，24歲網紅靠斷食法變身肌肉男神。

肥仔都是潛力股！減肥是不論男女都會熱衷討論的話題，台灣有一名24歲網紅原本是小胖子體型，從中二開始踏上減肥之路，嘗試過不同的減肥方法，最後靠斷食法成功瘦身增肌，變身肌肉男神。

最新影片：

24歲台灣網紅洪仕晟 (Robert) 用影片紀錄自己透過3年半時間「健身蛻變」，在YouTube爆紅。他本身是肥胖身形，習慣性每日攝取超過維持體重的熱量，如此暴食習慣，他坦言應該有超過1000天，體重一度飆至200磅。雖自中二開始減肥，但開始的當晚就因無法抵擋晚餐誘惑而宣告失敗。失敗的隔天，他決定慢跑減肥，但對於當時肥胖體型的他來說，跑步過程苦不堪言。

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獵奇減肥經歷

為成功減肥，Robert曾參加過體驗飢餓活動，嘗試斷食30小時，重啟身體循環。但在過程中卻不斷進食活動補給包中的食物，結果活動結束後，他不僅沒有變瘦，反而增胖了0.5公斤。此外，他也親身試過的運動、生酮、純肉食、蔬食、外賣飲食等減肥方法。曾經流行的跳有氧運動，他也每日跟著跳，成功在2個月內瘦下20磅；個人減重的最高紀錄是瘦下36磅。

不斷摸索 紀錄過程

Robert表示，很多人認為減肥很難，他自己在過去亦嘗試過各種減肥方法，走了許多冤枉路。但慢慢地，他也找到訣竅，發現減肥其實只需少吃多動就可以達成，但卻難在過程中出現的許多問題，例如快速瘦身後皮膚會鬆弛、脫髮、甚至還可能有暴食行為。

而Robert最終透過斷食法，從胖到自己都害怕、暴飲暴食的肥仔，成功蛻變成肌肉男神。他將過往經驗集結成新書《斷食低碳全攻略》，讓讀者看其親身體驗過的減肥方法，選擇用最適合自己的方式瘦身。

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2大斷食法利弊

斷食減肥近幾年在坊間愈來愈流行，但未必所有人都適合。營養師李棋華Rosanne Lee曾分享「16/8」和「5/2」兩種斷食方法的利弊，更指出有三類人士不適合採用斷食法。

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責任編輯：羅嘉欣

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