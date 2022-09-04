【開學】精工書局指正接觸學校商討補書方案　料需時4至6星期處理大部分積壓訂單

▲ 新學年上周已開始，惟部分學生仍未買齊教科書。（資料圖片）

新學年上周已開始，惟部分學生仍未買齊教科書。有65年歷史、位於黃竹坑的精工印書局上周四於社交平台表示，書局要處理積壓訂單，不再接受現購和新預訂服務，持籌顧客可辦理補書、退款及預訂服務，但預訂之交貨期為兩個月以上。書局負責人今（4日）向本報表示，有約26至27間學校受影響，正接觸學校商討補書方案，其中一個方案是將書直接送到學校，由校方分派給學生。他預料，需時4至6星期處理大部分積壓的訂單。

精工印書局董事總經理冼國忠解釋，原本書本到達書局後，倉務員要按每間學校所需，將教科書整理好，但由於負責職員接收到教科書後未有分門別類整理，「求其就咁放係度」，加上他及後突離職，令職員現時要花很長時間找到正確的課本，

有書、但唔派到去學生手上；依家要解決嘅，係搵人返嚟將個倉啲貨理順，咁以後嘅程序就快好多。

冼國忠又說，已向業界代表求助，目前有同行借調人手支援，亦陸續會再聘請其他「新力軍」；書局同時正接觸學校，商討其他方案，「例如將啲書，搬咗去學校先，係學校分派比學生，我哋就搵人落去教佢點派。」他預料，需時至少4至6個星期，才可完成大部分的派書。

教育局回覆查詢時表示，據了解，精工出版社已向外解釋其特殊困難及相應安排。由於疫情反覆，課本供應受到物流運輸、人手等方面的影響，局方一直與出版社相關協會緊密溝通，提醒他們把對學生的影響減到最低。

發言人又說，現時學期已開始，若部分課本仍未能送抵學校，建議校方參考以往做法，聯絡出版社作臨時安排，例如為學校提供個別章節的電子或印刷版，以免影響教學進度。

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記者：黃悅晴