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梁振英︰打針人數低是關鍵性缺陷　「是時候用強制手段來配合了」

政治 18:57 2022/09/04

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前特首、全國政協副主席梁振英指，本港打針人數偏低，是控制疫情的「關鍵性缺䧟」。（資料圖片）

本港確診個案再次破萬，前特首、全國政協副主席梁振英話，本港打針人數偏低，是控制疫情的「關鍵性缺陷」，提及為了市民的健康，「是時候用強制手段來配合了」，質疑以目前的確診個案數目，「通關有可能嗎？」

梁振英今以「重視長新冠　強制打針」為題，在社交網站發文，分享外國對新冠肺炎後遺症的分析。他引述英美媒體報道，指新冠和流感，都可以導致腦退化疾病；另外，自新冠疫情發生以來，所有年齡層人士的心臟病病發的個案都有所上升。

梁振英說，英美醫學界對日後醫療服務無法照顧長新冠病人表示憂慮，認為要控制疫情，市民須佩戴口罩，保持社交距離及接種疫苗，前兩者香港都做得「差不多」， 唯獨打針人數仍然偏低，提出政府作出呼籲以外，亦是時候用強制手段配合。

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