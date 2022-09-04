【正能量】郭羨妮任關注自閉症學童大使　呼籲大眾關注ASD兒童助融入社會

▲ 郭羨妮任關注自閉症學童大使。

郭羨妮（Sonija）在今日（9月4日）現身九龍灣，以愛培自閉症基金（Autism Partnership Foundation / APF）關注自閉症學童大使的身份出席奧柏學校（AP School）的開幕禮，支持愛培自閉症基金成立專為患有自閉症譜系障礙（簡稱自閉症／ASD）的兒童而設的學校，並分享她之前在奧柏學校的體驗。



愛培自閉症基金成立的奧柏學校是一所在教育局正式註冊的雙語小學，目的為自閉症兒童提供專業及適切的教育。

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齊上課體驗校園生活

在開幕禮上，Sonija 表示一所專屬自閉症兒童的學校對他們的成長和發展十分重要：「每個自閉症小朋友的狀況都不同，有些語言能力比較弱，而有些則社交技能較薄弱，所以教學模式和課程要針對每一個自閉症小朋友的需要而設定，這樣他們才能有效地學習。」

Sonija十分支持愛培自閉症基金的理念，並擔任機構的關注自閉症學童大使。早前，Sonija到訪奧柏學校，與學生一起上課，而且參與課外活動，體驗一天的校園生活。

她分享當天與學生相處的一些趣事：「當日，我與學生們體驗農夫的工作。當我們一起為茄子澆水時，其中一位學生非常小心謹慎，輕力地澆水。看著他認真的模樣，感受到他有一顆愛惜植物的心，非常可愛！」

Sonija希望更多自閉症兒童可以得到優質和適切的教育，而且呼籲大眾市民更加認識和關注自閉症，幫助他們融入社會。

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