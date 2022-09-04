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【KO夜尿】夜尿頻繁等如腎虧？　中醫教7招改善夜尿困擾

保健美顏 19:28 2022/09/04

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中醫教7招改善夜尿困擾。

夜尿問題令人困擾，不只影響睡眠，某情形下更可能反映身體健康出現問題。俗語說多夜尿是「腎虧」，其實夜尿的發生，確實跟腎臟有關。

最新影片：

註冊中醫師石敏棋曾表示，從中醫學角度來看，腎主水，司二便，與腎臟及膀胱有關，即與人體的生殖生長發育有密切關係，故稱腎為先天之本。而夜尿可為「腎不納氣，氣虛不固」的表現。

人體能夠正常排泄尿液及大便，有賴腎的氣化作用。腎主水，主封藏，腎氣虛不固攝則排尿頻繁。此外，夜尿跟膀胱氣化功能失調亦有關。而夜尿患者或會出現以下的症狀：                   

  • 氣虛：腰膝酸軟、無精神、全身乏力、抵抗力差
  • 陽虛：小便不順、怕冷、臉色蒼白、比氣虛更累

臨床上，夜尿問題可以發生在任何年紀的人士身上，其中以小兒、年長人士、更年期女性、情緒緊張人士、孕婦等較常見。一般而言，很多人都會有一次夜尿，如2至3次算是嚴重，需要注意。

中醫教7招KO夜尿頻繁

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責任編輯：羅嘉欣

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